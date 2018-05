Friedrichstadt : Mirco Theede knackt seinen eigenen Rekord

669 Schüler nahmen am Eider-Treene-Schule-Lauf in Friedrichstadt teil.

von shz.de

05. Mai 2018, 10:00 Uhr

Alle Rekorde gebrochen: Der nunmehr dritte Eider-Treene-Schule-Lauf überbot mit 669 Schülern die Vorjahreszahl von 582 noch einmal erheblich. Zwölf Schulen aus Nordfriesland und Dithmarschen nahmen gestern an dem Wettbewerb teil. Und auch der 18-Jährige Gesamtsieger Mirco Theede, der die 12. Klasse der Eider-Treene-Gemeinschaftsschule Tönning besucht und alle bisherigen Läufe gewonnen hat, verbesserte seine Zeit noch ein weiteres Mal: Schaffte er die fünf Kilometer lange Strecke im Vorjahr in 17 Minuten und 24 Sekunden, so gelang ihm diesmal mit 16 Minuten und 51 Sekunden ein neuer Rekord.

Die beiden Organisatoren Dieter Schwarzkopf und Olaf Beinke zeigten sich sehr zufrieden: „Es ist wieder eine absolute Superveranstaltung, und die steigenden Teilnehmerzahlen beweisen ja ganz eindeutig, dass dieses Ereignis hervorragend ankommt.“ Begeistert war auch Stephanie Heß, die die Leitung der beiden Eider-Treene-Schulen in Tönning und Friedrichstadt innehat: „Einfach klasse – da muss ich doch dabei sein.“

Fünf Polizeibeamte mit mehreren Streifenwagen waren im Einsatz, Polizeikommissar Michael Wätje fuhr zusätzlich per Fahrrad mit. Zwei Rettungswagen des DRK-Tönning plus Teams standen vor Ort bereit, und bereits im Vorwege hatten die Bauhofmitarbeiter zahlreiche Sperrungen vorgenommen.

Nach laut abgezähltem Countdown erfolgte der Startschuss um exakt 9.30 Uhr. Mirco Theede setzte sich sofort an die Spitze.

Die Siegerehrung fand kurz nach 11 Uhr in der Sporthalle statt: Gesamtsiegerin der Mädchen ist die 17-jährige Friederike Bühler, die die 11. Klasse des Gymnasiums am Meer in Büsum besucht. Sie benötigte 19 Minuten und 47 Sekunden.