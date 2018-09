Tönning : Minigolf statt Skaterbahn

Der Kinder- und Jugendbeirat der Stadt Tönning diskutiert Ideen für den möglichen Betrieb einer Anlage.

von Udo Rahn

23. September 2018, 15:15 Uhr

Die konstituierende Sitzung des Kinder- und Jugendbeirates der Stadt Tönning begann mit Formalien. Bürgermeisterin Dorothe Klömmer verpflichtete per Handschlag die in der Mai-Sitzung für fünf Jahre gewählten Jugendlichen Nick Wöhst und Niko Rephuhn. Die weiteren Mitstreiter Victoria Hejnal und Yannick Wittkowski waren verhindert. Einstimmige Wiederwahl hieß es für den Vorsitzenden Friedrich Busch.

Eine Überraschung gab es beim Tagesordnungspunkt Errichtung einer Skateranlage. „Ich sehe in spätestens drei Jahren keinen Bedarf mehr“, gab Nick Wöhst bekannt. „Das ist ja eine total neue Situation“, stellte dazu der Vorsitzende fest. An dieser Stelle habe man eigentlich Antworten aus den Reihen der Kinder und Jugendlichen zur Standortfrage erwartet, zumal der Antrag auf Bau einer Skateranlage aufgrund einer Unterschriftensammlung zugunsten des Projektes aus dem Gremium gekommen war.

Wöhst erläuterte dazu, dass inzwischen mit den in Frage kommenden Kindern und Jugendlichen gesprochen worden sei. Dabei sei herausgekommen, dass nur einige wenige eine solche Anlage nutzen würden. „Die Kosten kann sich die Stadt sparen. Ich befürchte außerdem, dass sich abends an der Skaterbahn Jugendliche treffen, nur um dort Alkohol zu konsumieren.“ Stattdessen plädiere der neue Kinder- und Jugendgemeinderat für die Anlage eines Minigolfplatzes zur Attraktivitätssteigerung der Stadt sowie der Zusammenführung von Jung und Alt. Für den Minigolfplatz müsste ein Betreiber gefunden werden, aber ansonsten wären auch die meisten Jugendlichen, die das Jugendzentrum (JuZ) besuchten, bereit, freiwillige Dienste zu leisten. Geplant seien Minigolfturniere unter der Flagge des JuZ. Die Einnahmen daraus und die möglichst kleinen Eintrittspreise sollten an die Stadt fließen, die dann wiederum mehr für das JuZ tun könne.

„Danke für die realistische Einschätzung“, erklärte Stadtvertreterin Mery Ebsen (AWT). „Tatsächlich hatten wir vor gut 25 Jahren auch schon eine Skateranlage, die dann mangels Interesse wieder abgebaut werden musste. Euren Vorschlag finde ich gut.“

„Alle Achtung, dass ihr Euch so einbringen wollt“, so Ausschussmitglied Maik Peters (SPD). „Ich hätte auch schon Ideen, was den Betreiber angeht. Das kann ich aber noch nicht öffentlich sagen.“

„Ein toller Vorschlag von euch, aber die Sache mit dem Betreiber sehe ich noch kritisch“, meinte Vorsitzender Friedrich Busch. „Die Machbarkeit muss in allen Fraktionen und in den Fachausschüssen diskutiert werden.“

„Auf Anhieb finde ich die Idee gut. Wir müssen gemeinsam und in Ruhe ein stimmiges Konzept erarbeiten. Für mich kommt es auch entscheidend auf die Standortfrage an“, sagte die Bürgermeisterin.

Mit einem weiteren Beitrag überraschte Wöhst die Gremiumsmitglieder unter dem Tagesordnungspunkt Zukunft der Jahrmärkte. „Der Jahrmarkt im August zum Peermarkt ist nicht mehr attraktiv genug“, meinte er. „Es kommen immer wenige Aussteller, und überhaupt sind die Preise zu hoch.“ Dagegen sei der Frühjahrsmarkt im Mai mit vielen Ausstellern besser besucht. Er plädiere dafür, den Jahrmarkt im Rahmen des Peermarktes abzuschaffen und ihn im Frühjahr zu belassen. „Dann sollte lieber das Rahmenprogramm des Peermarktes erweitert werden. “

„Damit könnte ich mich anfreunden, aber dann muss auch das Budget für den Peermarkt aufgestockt werden“, so die Stadt-Chefin. Die Mitglieder des Schul-, Sport-, Sozial- und Kulturausschusses hatten sich kürzlich, wie berichtet, für die Abschaffung des Frühjahrsmarktes ausgesprochen. Das Thema wird die Stadtvertreter in ihrer morgigen Sitzung beschäftigen.