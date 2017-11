Raffelhüschen bei Handwerkern : „Minderheitsregierung hilft beim Sparen“

vergrößern 1 von 1 Foto: arndt prenzel 1 von 1

„Ich bin kein Spökenkieker“, sagte der aus Niebüll stammende Finanzexperte Prof. Dr. Bernd Raffelhüschen in Niebüll mit Blick auf eine mögliche große Koalition in Berlin. Einmal mehr war er der Einladung der beiden nordfriesischen Kreishandwerkerschaften gefolgt, um im Friesenhof die Situation in Deutschland nach der Bundestagswahl zu kommentieren. Der eloquente Wissenschaftler plädierte für eine Minderheitsregierung unter Merkel: „Dann wird mit wechselnden Mehrheiten von Fall zu Fall entschieden, das hilft beim Sparen.“ Denn Politiker, so sein Credo, seien nicht nur fabelhafte Schauspieler, sondern vor allem selbsternannte Wohltäter, die gern viel Geld ausgeben. Er hingegen forderte wiederholt: „Subventionen müssten grundsätzlich gestrichen werden!“ Die von der SPD hart kritisierte Glyphosat-Entscheidung tat Raffelhüschen ab: „Die Sozialdemokraten wollen nur den Preis hochtreiben.“

Akribisch analysierte der smarte Professor die Sondierungsgespräche für eine Jamaika-Koalition. „Die waren sich in nichts einig, alles war unbestimmt.“ Die mögliche Einigung wäre teuer geworden. Ob Familien-Zuwanderung oder Mütterrente – alles koste und mache nach Meinung des Experten wenig Sinn. „Wir brauchen junge Leute – keine Alten so wie Sie“, schmetterte er unter Gelächter der Zuhörer ins Publikum. Ältere Flüchtlinge würden die Pflegekassen zusätzlich belasten. „Ich bin kein kaltherziger Neoliberaler“, ergänzte Raffelhüschen, „ich rechne nur – das hilft.“

Und so kritisierte er munter die deutsch-französischen Bemühungen, Kohlekraftwerke abzubauen. „Seltsame Verhandlungen: Die Franzosen haben keine Kohlekraftwerke. Und wir müssen dann deren Atomstrom kaufen, weil wir eine Grundsicherung an Stromleistung brauchen. Die Windkraft unterliegt zu starken Schwankungen.“ Die Subventionspolitik beim Thema E-Motor fand – ebenso wie die staatliche Förderung der Windkraft – ebenfalls keine Gnade. „Das ist technisch nicht machbar. Auch hier gilt: Es gibt keine guten Subventionen.“

Mit einer Minderheitsregierung könne „ökonomische Rationalität“ einkehren. „Wir haben leider keinen Schäuble mehr, der den Ausgaben-Deckel zuhält.“ Scharf attackierte der Parteilose („Ich bin nicht in der AfD, auch nicht in der FDP!“) SPD-Ministerin Andrea Nahles: „Von wegen soziale Gerechtigkeit: Die Rentenpläne dienen nur den Reichen. Die neue Betriebsrente ist dafür ein Beispiel.“ Raffelhüschen betonte, dass diese abhängig sei vom Aktien- und Kapitalmarkt. „Daher gibt es keine Garantie für eine bestimmte Mindesthöhe, weder vom Betrieb noch vom Staat.“ Das Risiko trage allein der Arbeitnehmer. Eine steuerfinanzierte Solidarrente von 800 Euro für alle Rentner – ein mögliches Ziel einer großen Koalition – geißelte er als „völlig bescheuert“. Die aktuelle Rentenberechnung sei leistungsgerecht und sollte so bleiben. Denkbar sei aber auch, dass das Rentenalter angehoben wird. „Das hört sich nicht schön an“, mokierte sich Raffelhüschen. „Die Politiker finden sicher einen neuen Namen: der skandinavische Weg.“

In seinem finanzpolitischen Parforceritt kritisierte der Professor vor allem die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank („Damit wird nur das Schuldenmachen kaschiert“) und den Umgang mit dem Euro. „Wir haben als 80-Millionen-Volk keine Kontrolle wie bei einer eigenen Währung. Das ist nicht gut.“ Nur der Kern der Europa-Idee sei sinnvoll und nachvollziehbar. „Wir brauchen die Vielfalt und den Wettbewerb, keine Gleichmacherei“, ärgerte er sich über den angestrebten „europäischen Einheitsheitsbrei“. Bernd Raffelhüschen geizte nicht mit beißender Kritik und launigen Anmerkungen. Die geladenen Zuhörer belohnten seinen unterhaltsamen Vortrag mit viel Beifall.