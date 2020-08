Weltnaturerbe Wattenmeer : Millionen Herzmuscheln sterben im Wattenmeer

Seit etwas zehn Tagen verenden Millionen von Herzmuscheln auf dem heißen Schlickboden.

von Friederike Reußner

17. August 2020, 15:42 Uhr

Husum | „Beunruhigt schauen wir hier derzeit auf die Wattflächen rings um die Hallig Süderoog. Millionen von Herzmuscheln buddeln sich aus dem Schlick und verenden in kurzer Zeit an der Oberfläche“, heißt es auf der Facebook-Seite der Hallig Süderoog.

Muscheln verbrennen in der heißen Sonne

Und auch in St. Peter-Ording, auf Nordstrand und Pellworm ist ein Massensterben zu beobachten. Doch was steckt dahinter? „Ein höchstwahrscheinlich natürliches Phänomen“, sagt Biologe Rainer Borcherding von der Schutzstation Wattenmeer. „Durch den Hitzestress graben sich die Muscheln an die Oberfläche, wo sie dann im starken Sonnenschein verbrennen“, sagt der Biologe.

Herzmuscheln haben einen „Fuß“, mit dem sie sich ein- und ausgraben – und mit dem sie horizontal auf dem Wattboden „kriechen“ können. In den letzten Tagen kam für die Muscheln fatalerweise hinzu, dass die Niedrigwassertermine genau in die Mittags- und Nachmittagszeit fielen, wodurch sich der Wattboden enorm aufheizen konnte. Ein Todesurteil für die Herzmuscheln.

Allerdings glaubt Borcherding nicht, dass die sengende Sonne allein für das Massensterben verantwortlich ist: „Die Hitze bringt das Fass nur zum Überlaufen. Ich könnte mir vorstellen, dass ein Parasitenbefall in Kombination mit den hohen Temperaturen für das Phänomen verantwortlich ist.“ Dass unabhängig vom Wetter Parasiten eine Ursache sind, dafür spreche zudem die Tatsache, dass im vergangenen Jahr ein ähnliches Massensterben in Dithmarschen stattgefunden hat, aber eben ohne Hitze. Trotzdem sehe er diese als einen begünstigenden Faktor, denn auch im Hitzesommer 2018 starben sehr viele Herzmuscheln. Die genaue Ursache könne man aber schlicht nicht sagen, da es keine Forschungen in diese Richtung gebe, sagt Borcherding.

Zwar gibt es bisher keine wirklich belastbaren Forschungsergebnisse, aber es wurden erste Voruntersuchungen durchgeführt: „Wir haben Herzmuscheln auf Parasiten und auf Neoplasie, eine Art ansteckende Krebserkrankung, untersucht“, erklärt Christian Buschbaum vom Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung in List auf Sylt. Wodurch das Massensterben ausgelöst werde, wisse man aber nicht. Dazu wären umfassendere Untersuchungen nötig, sagt der Wissenschaftler und weist darauf hin, dass ein Massensterben nicht unbedingt ungewöhnlich ist und regelmäßig vorkommen kann: „Auch Parasiten in Muscheln sind etwas ganz Normales, sie sind ein integraler Bestandteil des Ökosystems“, sagt Buschbaum. Bei den Voruntersuchungen sei zumindest nicht festgestellt worden, dass diejenigen Muscheln, die verendet sind, einen höheren Parasitenbefall aufgewiesen haben. Buschmann hält ebenfalls eine Kombination aus Hitze und einer Erkrankung für eine sehr wahrscheinliche Ursache, die für die erhöhte Sterblichkeit der Herzmuschel verantwortlich ist.

Von einer Katastrophe würde er in diesem Zusammenhang aber noch nicht sprechen: „Dass viele Individuen einer Muschelpopulation sterben, kommt immer mal wieder vor“, sagt Buschbaum. Es führe aber nicht zwingend dazu, dass der gesamte Bestand nachhaltig gefährdet sei, denn auch nach dem Massensterben 2018 habe sich dieser wieder erholen können. Auch das Massensterben jetzt schon auf den Klimawandel zurückzuführen, hält er für verfrüht: „Der Klimawandel kann zu vermehrten Hitzeperioden in den Sommermonaten führen, aber diese gab es auch schon in der Vergangenheit und damit mussten die Herzmuscheln auch klarkommen“, sagt Buschbaum. Um mehr herauszufinden, müsse man nun Proben sammeln, um diese dann explizit auf Krankheiten und Parasitenbefall untersuchen.