Sozialausschuss : Mildstedt sucht Jugendbetreuer

Die Auslastung der Kindertagesstätten in Mildstedt ist hoch, das ergaben die Berichte in der jüngsten Sitzung des Jugend- und Sozialausschuss der Gemeinde. „Wir haben eine Warteliste für über 40 Kinder – und die Eltern wünschen sich zusätzlich eine Krippe in unserer Einrichtung“, berichtete der Leiter der evangelischen Kindertagesstätte, Karsten Ludwig. „Ich hoffe, dass es zügig weitergeht mit einem Kindergartenanbau oder Neubau. Drei Kolleginnen haben uns verlassen; dafür sind drei neue gekommen.“

Bürgermeister Bernd Heiber wusste, dass die gemeindeeigene Kita ebenfalls gut ausgelastet ist: „Auswärtige Kinder können wir nicht mehr aufnehmen; wir müssen uns auf Mildstedt beschränken.“

Den Jahresbericht der Jugendbetreuerin Maike Francke verlas der Vorsitzende Hans-Peter Henkens , denn die Betreuerin war krankheitsbedingt verhindert. Francke verlässt Mildstedt in Richtung Flensburg, wo sie bereits wohnt. Eine Stelle für 20 Stunden pro Woche jeweils nachmittags und abends ist ausgeschrieben.

In den ersten drei Quartalen 2017 seien 912 Besuche im Awo-Jugendtreff verzeichnet worden, so Henkens. Überwiegend besuchten Jungen den Treff: ihr prozentualer Anteil betrage 80 Prozent. Die Altersstruktur der Besucher liege zwischen sechs und 19 Jahren. Hauptbesuchergruppe sind die Zehn- bis 14-Jährigen.

Es gab verschiedene Projekte im Jugendtreff. In der „Holzwerkstatt“ wurden selbstständig Futterhäuser oder Dekorationsstücke angefertigt. Im Frühling fand das Projekt „Mosaik“ statt. Im Sommer stand ein Näh-Projekt auf dem Programm; hierbei entstanden legere Rücksäcke. Für die Anfertigung stehen dem Treff zwei Nähmaschinen zur Verfügung.

Auch das wöchentliche Kochangebot am Mittwochnachmittag wird mit viel Begeisterung genutzt. Der Mädchentreff am Dienstag hat sich bei den Jüngeren (sechs bis zwölf Jahre) etabliert. Die Gestaltung der Mädchennachmittage wird seit dem Sommer zusätzlich durch Maren Büttner wahrgenommen; Ihre Bezahlung erfolgt über die Awo.

Es fanden zwei Ausflüge in die Dünentherme St. Peter-Ording statt. In den Osterferien gab es eine Übernachtungsparty der Zwölf- bis 15-Jährigen – inklusive Spiele-Nacht. Am Dienstag, 12. Dezember, öffnet der Jugendtreff seine Türen für den „Lebendigen Adventskalender“.

Zur Nachbarschaftshilfe hat es bereits zwei Treffen gegeben. Eingeladen war eine Bordelumer Gruppe, bei der die Gemeinde die Trägerschaft inne hat. „Ich dachte immer, die Nachbarschaftshilfe wäre das Wesentliche – also ein zentraler Punkt“, merkte Bürgermeister Bernd Heiber an, „und von daher dachte ich auch immer, die Awo Schleswig-Holstein übernimmt die Trägerschaft.“ Vorausgegangen war die Überlegung der Quartiersmanagerin Cosima Mähl, ob für dieses Projekt eventuell auch die Gemeinde als Träger in Frage käme. Dazu der Ausschussvorsitzende: „In Bordelum beteiligen sich ganz viele an der Nachbarschaftshilfe – die wollen aber auch ein bisschen Geld dafür haben. Die Awo Schleswig-Holstein fördert aber immer nur ehrenamtliche Tätigkeiten.“

In der nächsten Sozialausschuss-Sitzung wird darüber weiter beraten. Im Hinblick auf das Quartiersmanagement sagte Henkens: „Das, was hier läuft, ist wahnsinnig – das ist bahnbrechend. Das ist im Grunde etwas für eine Stadt – und wir haben das in Mildstedt.“

Abschließend stellte Awo-Vorstandsmitglied Harald Knoop den Veranstaltungskalender vor: „Wir haben 27 Vereine und Institutionen angesprochen – es hat diesmal gut geklappt; 283 Termine sind eingegangen.“