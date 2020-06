Corona-Krise in Nordfriesland : Mildstedt: Reit- und Fahrverein freut sich über Corona-Spende

Keine Einnahmen bei laufenden Kosten: Der Verein ist noch weit entfernt vom Normalbetrieb.

von Herbert Müllerchen

04. Juni 2020, 14:21 Uhr

Auch der Reit- und Fahrverein Mildstedt ist von der Corona-Krise stark betroffen, wie der Vorsitzende Volker Carstensen (2.v.l.) erläuterte.

Insbesondere mache sich dies in der Vereinskasse spürbar“, so die Kassenwartin Elke Sparringa (r.). „Keine Einnahmen aber die laufenden Kosten wie Futter und Pflege der Schulpferde und der Stallungen verursachen Monat für Monat Ausgaben.“

Auch wenn der Reitunterricht unter strengen Auflagen ganz langsam beginne, so sei man noch weit von der Normalität entfernt. Da kam die finanzielle Hilfe durch die Rudolf und Christiane Schmidt-Stifung gerade zur richtigen Zeit.

Christine Schmidt (l.) hatte in ihrem Gepäck eine Corona-Spende in Höhe von 1400 Euro. Die sei eine große Hilfe und werde dem Verein Luft verschaffen, so das Vereinsmitglied Carina Wendorff (2.v.r. )