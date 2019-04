Zeugen gesucht : Mildstedt: Mann würgt Passantin

Eine 18-Jährige wollte einem Hund helfen und wurde selbst angegriffen.

von hn

18. April 2019, 10:48 Uhr

Mildstedt | Die Polizei sucht einen gewaltbereiten Mann, der in Mildstedt erst seinen Hund getreten und dann eine Passantin angegangen und gewürgt haben soll. Der Vorfall ereignete sich bereits am Donnerstag (4.), wie die Polizei jetzt mitteilt.

Gegen 14.30 Uhr fuhr die 18-Jährige auf ihrem Fahrrad in der Hauptstraße. Vor ihr befand sich ein Radfahrer, der einen Hund an der Leine führte. Als dieser auf einen weiteren Artgenossen reagierte, zog er seinen Besitzer vom Rad. Der Mann trat den Hund daraufhin mehrfach in den Magenbereich.

Die junge Frau sprach den Mann an und wurde dann von ihm gepackt und kurz am Hals gewürgt. Anschließend sei er in ein angrenzendes Geschäft gegangen und kurze Zeit später mit dem Hund in Richtung Dreimühlen gefahren.

Das Tier soll ein Schäferhundmix mit zotteligen Haaren gewesen sein. Der Täter trug dunkle Kleidung, eine blaue Mütze, einen Drei-Tage-Bart und eine Brille.