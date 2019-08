Polizei sucht Zeugen : Mildstedt: Dreiste Fahrraddiebe bestehlen Rentnerin

Jugendliche haben eine Mildstedterin in ein Gespräch verwickelt, um dann ihr Rad zu stehlen. Doch die Flucht misslingt.

29. August 2019, 12:11 Uhr

Mildstedt | Am Mittwoch (28. August) versuchten zwei Jugendliche einer 75-jährigen Frau das Fahrrad zu stehlen. Die Flucht misslang, da die Kette absprang. Das teilte die Polizeidirektion Flensburg mit. Es werden nun Zeugen gesucht, die sich gegen 11 Uhr im Mauweg in Mildstedt aufgehalten haben.

Die Rentnerin war auf einem Sandweg zwischen Mauweg und Dreimühlen unterwegs. Sie pflückte Brombeeren und wurde dabei von den Jugendlichen angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Dann gingen die beiden Jungen weiter. Kurze Zeit später traf die 75-Jährige erneut auf die Jugendlichen und wurde wieder angesprochen. Sie gingen ein Stück des Weges gemeinsam und als die Frau Ihr Fahrrad abstellte, um Mirabellen zu sammeln, setzte sich einer der Jungen auf das Rad und fuhr davon. Der andere folgte umgehend auf seinem eigenen Rad.

Nach wenigen Metern sprang der jugendliche Dieb vom Fahrrad der Rentnerin und warf es in den Graben. Die abgesprungene Kette hinderte ihn an der Weiterfahrt, so die Polizei.

Die Jugendlichen werden folgendermaßen beschrieben: Erste Person: zirka 15 bis 16 Jahre alt, zirka 160 cm groß, dunkelblonde Haare (an den Seiten kurzrasiert), mittig auf dem Kopf etwas länger und auffällig gelb-blond gefärbt.

Zweite Person: zirka 15 bis 16 Jahre alt, dunkle Haare, schwarzer Rucksack, eigenes Fahrrad dabei.

Im Mauweg waren zum Zeitpunkt der Flucht ein Mann und eine Frau unterwegs, die das Wegwerfen des Rades beobachtet haben dürften. Diese beiden Personen und weitere Hinweisgeber zu den Tätern, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Husum unter Telefon 04841/8300 zu melden.

