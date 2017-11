Neuer Bedarf an Kita-Plätzen in Mildstedt : Mildstedt braucht weitere Kita-Plätze

vergrößern 1 von 1 Foto: pt 1 von 1

Gemeindevertreter Torsten Johannsen legt mit sofortiger Wirkung sein Mandat nieder. Dies verkündete Bürgermeister Bernd Heiber (SPD) aus einem Schreiben zu Beginn der jüngsten Mildstedter Gemeindevertretungs-Sitzung. Auf Nachfrage von Günter Jacobsen (FDP) erklärte Heiber: „Er hat keine Gründe angegeben. Deshalb wollte ich darüber auch nichts sagen.“ Zur nächsten Sitzung soll ein Nachfolger benannt werden.

Zur Finanzierung zusätzlicher Plätze in den Kindertagesstätten berichtete der Gemeindechef: „ Der Bedarf ist vorhanden. Bei der Unterzeichnung der Grundstückskauf-Verträge war eindeutig zu erkennen, dass es künftig mehr Kinder in Mildstedt geben wird. Hinsichtlich einer Lösung prüfen wir verschiedene Möglichkeiten.“ Zur Option, auf einem gut einen Hektar großen Grundstück eine neue Kindertagesstätte zu bauen, bemerkte FDP-Mitglied Günter Jacobsen: „Der neue Kindergarten würde an der Peripherie entstehen. Aber auch unser alter Dorfkern verjüngt sich zunehmend – junge Leute kaufen dort alte Häuser. Ein Kindergartenneubau könnte auch zentraler im Borger Weg entstehen.“

Heiber entgegnete: „Wenn der Techniker nach Überprüfung sagt, ein Anbau oder eine Aufstockung am bisherigen Gebäude kommt nicht infrage – dann hat sich das am bestehenden Gebäude des evangelischen Kindergartens sowieso erledigt.“ Dieser ist in einem Gebäude untergebracht, das der Gemeinde gehört. Mit der Angelegenheit werden sich jetzt sowohl der Bau- als auch der Finanzausschuss befassen.



1,5 Stellplätze pro Wohnung





Das neue Baugebiet „Maaschen“ stand erneut auf der Tagesordnung: Der Bauausschuss hatte empfohlen, dass für ein dort geplantes größeres Wohngebäude 1,5 Stellplätze pro Wohnung nachgewiesen werden müssen. Der Gemeinderat segnete diese Empfehlung einstimmig ab.

Nach wie vor besteht ein sehr großes Interesse an Baugrundstücken in der 4000-Einwohner-Gemeinde, es gibt sogar eine Warteliste. Deswegen fasste der Gemeinderat den einstimmigen Aufstellungsbeschluss für eine Wiese neben dem neuen Baugebiet. Diese liegt in Richtung der Ortsbebauung und wird derzeit zur Pferdehaltung genutzt. Der Pachtvertrag läuft allerdings im kommenden Jahr aus. „Mit dem Beschluss haben wir vorgesorgt, dass wir Vorkaufsrecht haben, um das neue Baugebiet erweitern zu können“, sagte der Bürgermeister. Damit wäre auch ein Anschluss an die bestehende jetzige Bebauung Richtung Ortsmitte hin geschaffen.

Bauausschuss-Vorsitzender Reinhard Taube (SPD) berichtete aus dem Gremium: „Die Pflasterarbeiten im neuen Baugebiet sind in rund vier Wochen fertig. Danach muss die Straße aber erstmal drei Wochen ruhen, bevor sie befahren werden kann.“

Der Bürgermeister ergänzte: „Die Telekom legt Glasfaser-Anschlüsse bis an jedes Haus. Der Hausanschluss wird dann von Subunternehmern vorgenommen.“ Günter Jacobsen (FDP) kritisierte daraufhin: „Ich finde es schade, dass die 41 Grundstücke auf diese Weise verkabelt werden. Die fehlen dann in der Bürger-Breitband-Quote (BBNG).“ Der Bürgermeister bemerkte daraufhin: „Es wird nicht einfach werden, die 68 Prozent bei der BBNG zu erreichen.“



Klagen und Bedenken





„Wird die Gemeinde Anliegerbeiträge bei der Sanierung von Straßen erheben?“, wollte Einwohner Hans-Otto Ewald wissen und bemerkte: „Die Anwohner des Mauweges, der jetzt gerade in Arbeit ist, müssen nichts zahlen. Wenn nun für Sanierung in anderen Straßen Beiträge erhoben werden würden, wäre das doch ungerecht.“ Die klare Antwort des Bürgermeisters: „Nein, wir erheben keine Anliegerbeiträge.“

Ewald beklagte sich zudem: „Wir wohnen in der Osterreihe. Dort fahren die Lohnunternehmer – vornehmlich ein Unternehmen aus der Südermarsch – mit vollem Karacho durch die Straße – und kacheln auch über die Fußwege. Das Tempo-30-Schild ist ein Lacher. Ich weiß nicht, wie schwer solch ein voll beladener Wagen ist. Da ist viel Betrieb – und da ist gleich mehrmals im Jahr richtig Radau auf der Straße.“

Hinsichtlich der Veränderungssperre im Ortskern sagte der Bürgermeister: „Zwei Jahre nach unserem Beschluss läuft diese Veränderungssperre jetzt aus. Wir wollten damals verhindern, dass aus einem abgerissenen Haus acht neue werden. Für das Gebiet gibt es keinen B-Plan, deshalb gab es die Sperre. Nun wird ein Planungsbüro beauftragt.“