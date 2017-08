Unfall auf der B 5 bei Oldenswort : Milchlaster überschlägt sich – Fahrer lebensgefährlich verletzt

vergrößern 1 von 1 Foto: hem 1 von 1

Wie viele schwere und schwerste Verkehrsunfälle müssen sich noch auf der Nordfrieslands „Hauptschlagader B 5“ ereignen, damit dort – endlich – etwas passiert? Eine Frage, die auch am Donnerstag (17. August) vor Ort sehr laut und emotional aufgeworfen wurde – angesichts eines lebensgefährlich verletzten Lkw-Fahrers und eines völlig zerstörten Milchtankwagens.

Gegen 14.50 Uhr hatte sich dort in Höhe Oldenswort ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein aus Richtung Husum kommender Milchtransporter mit Anhänger einer Firma aus dem Kreis Segeberg war nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Das schwere Gespann, das mit 22.000 Litern Frischmilch beladen war, geriet auf die Bankette, stürzte die Böschung hinunter, überschlug sich nach Einschätzung der Polizei zwei- bis dreimal und blieb auf dem Radweg liegen. Nachfolgenden Autofahrern bot sich ein schreckliches Bild: In dem zusammengequetschten Fahrerhaus lag der schwer eingeklemmte Fahrer. Ein Schornsteinfeger, der als einer der ersten die Unfallstelle passierte, reagierte sofort, zog die Leiter vom Dach seines Fahrzeuges und kletterte sofort hinauf zum Führerhaus. Auf diese Weise konnte er eine exakte Meldung an die Rettungsleitstelle in Harrislee absetzen. Von dort wurde sofort alarmiert: In den umliegenden Gemeinden mahnten die Sirenen die Feuerwehren zur höchsten Eile. Aus Tönning eilten Rettungswagen und parallel dazu der Notarzt herbei. Großes Lob von der Polizei: „Die Tönninger Feuerwehr war innerhalb allerkürzester Zeit an der Einsatzstelle.“ Gemeindewehrführer und Einsatzleiter Dr. Stefan Klützke ließ umfangreich ausrücken: Fünf Großfahrzeuge, darunter gleich zwei mit Rettungsscheren und Spreizer, der Tönninger Rüstwagen sowie 25 Einsatzkräfte. Als weitere Feuerwehren kamen die Oldensworter mit zwei Fahrzeugen und ebenfalls Rettungsschere sowie die Witzworter – zusammen 15 Einsatzkräfte – hinzu.

Unter äußerst schwierigen Bedingungen – vor Ort herrschte durchgehend Starkregen – durchtrennte die Tönninger Unfallfeuerwehr die tragende A-Säule. Als dies allein nicht den gewünschten Erfolg zeigte, wurde das plattgedrückte Dach mit einem starken Hydraulikzylinder nach oben gedrückt. Alle Arbeiten erfolgten unter Extrembedingungen, bei denen bisweilen auch die Einsatzkräfte im Matsch den Abhang hinunterglitten.

Gegen 15.30 Uhr wurde dann der Rettungshubschrauber Christoph Europa 5 mit einem weiteren Notarzt angefordert. Mit ihm wurde der Verletzte zum Westküstenklinikum in Heide geflogen.

Dr. Stefan Klützke äußerte sich vor Ort lobend: „Es war ein absolut eindrucksvolles Zusammenspiel aller Rettungskräfte. An dieser Stelle muss einfach mal gedankt werden , es haben alle um das Leben des Verletzten gekämpft. Auch hatten wir durchgehend freie Bahn auf der freigehaltenen Rettungsgasse.“ Mehrere Streifenwagen nahmen eine Vollsperrung der B 5 vor, die gestern bis weit in den Abend hinein andauerte.