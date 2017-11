Schloss-Open-Air : Michael Patrick Kelly rockt Husum

vergrößern 1 von 1 Foto: Frank 1 von 1

von hn

erstellt am 06.Nov.2017 | 08:00 Uhr

Ein weiteres Spektakel in der Reihe der Schlosshof-Konzerte: Im Sommer nächsten Jahres gastiert der international bekannte Musiker Michael Patrick Kelly in Husum. Am 14. Juli präsentiert die Veranstaltungsagentur Gofi dort das „Möbel Jessen Open air“. Der Vorverkauf läuft exklusiv über alle Ticketcenter des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlages (sh:z).

„Wir freuen uns wirklich sehr, dass es uns gelungen ist, Michael Patrick Kelly nach Husum zu bringen“, sagen Niels Godt und Jens Iwersen von Gofi. „Nach den Open-Air-Konzerten in den Vorjahren mit Johannes Oerding und Ray Wilson folgt ein weiteres Highlight in Nordfriesland.“

Nach der quotenstärksten „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“–Folge aller Zeiten, ausverkauften Shows sowie dem Top-5-Charteinstieg seines neuen Albums hat der irische Rockstar seine Tour um insgesamt sieben zusätzliche Shows in Deutschland, Österreich und der Schweiz erweitert. Das Gastspiel in Husum wird nach Angaben der Veranstalter sein einziges Open-Air-Konzert 2018 in Schleswig-Holstein sein.

Michael Patrick Kellys Leben liest sich wie ein Drehbuch: Als Kind wird er in die Kelly-Family hineingeboren, lernt dort, die ersten Instrumente zu spielen und das ABC des Songwritings, um dann als Teenager mit seinen Hits der Schwarm einer ganzen Generation zu werden. Auf dem Höhepunkt der Popularität mit 20 Millionen verkauften Alben und Stadion-Tourneen, macht er den radikalen Schnitt und zieht sich als Mönch für sechs Jahre in die Stille eines französischen Klosters zurück, um dann als Solokünstler ins Musikgeschäft zurückzukehren. Mit seinem neuen Album „iD“ (für Identität) setzt der außergewöhnliche Künstler dann auch ein klares Signal.

Da die Anzahl der Plätze für das Live-Konzert in Husum am Sonnabend, 14. Juli 2018 (Einlass 17 Uhr, Beginn 19 Uhr), limitiert ist, empfiehlt der Veranstalter, sich zeitig Karten zu sichern. Zudem dankt er den regionalen Sponsoren Möbel Jessen Breklum, Dithmarscher Brauerei, Windenergieberatung Breklum sowie dem sh:z-Verlag.