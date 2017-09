The Fontenay : „Mich haben Hotels schon immer fasziniert“

vergrößern 1 von 1 Foto: Reußner 1 von 1

Während andere kleine Jungen vielleicht Zirkusdirektor werden wollen, war für Thies Sponholz schon ganz früh klar: Er wollte ins Hotelgewerbe, am besten als Direktor. Nun ist der 47-jährige gebürtige Husumer geschäftsführender Direktor des Hamburger Fontenays, jenes Luxushotels, das nach einigen Verzögerungen zwar erst im Dezember dieses Jahres eröffnen soll, aber jetzt schon Schlagzeilen macht als das Haus, das das beste Hotel Deutschlands werden soll. So gesagt, wiegelt Sponholz ab, habe das Klaus-Michael Kühne, der Eigentümer der weiß geschwungenen Immobilie am Alsterufer, ja nie. Und ohnehin: Den Ruf, das Beste zu sein, den müsse man sich erst einmal verdienen. Dass er den Anspruch hat, dass das Fontenay in der allerersten Liga spielt, macht er gleichzeitig trotzdem deutlich: „In meinem Beruf muss man Ziele haben, die hatte ich immer.“

Mit seinem inzwischen verstorbenen Vater, der Vorstandsmitglied der VR-Bank Husum war, seiner Mutter, die als Apothekerin in der Schwan-Apotheke arbeitete, und seiner Schwester sei er schon als Kind viel gereist: „Mich hat diese besondere Atmosphäre in Hotels schon damals fasziniert, diese gute Stimmung, die von den Mitarbeitern verbreitet wird, das internationale Flair.“ Als Schüler verdiente er sich sein Taschengeld damit, im Congress-Zentrum Tische und Stühle zu tragen. Und nach der Schule wollte er eine Ausbildung als Restaurantfachmann beginnen: „Eigentlich im Osterkrug in Treia – doch für die niedrigen Decken dort war ich mit meinen 1,97 Metern einfach zu groß.“ So landete Sponholz nach seinem Abitur an der Theodor-Storm-Schule im Landhaus Carstens in Timmendorfer Strand, dann folgten St. Moritz und ein paar weiteren Stationen der internationalen Hotelkarriere.

Seit mehr als zweieinhalb Jahren soll er nun für Kühne das Fontenay aufbauen. Eine Aufgabe, bei der es ums Detail geht – oder, wie Sponholz sagt: „Es geht immer um das gewisse Extra.“ Also etwa darum, wie dick die Handtücher sind, welche Kacheln die Küche bekommen, in welche Richtung sich Küchenschränke öffnen lassen, wie die Wägelchen der Zimmermädchen aussehen und wie das hoteleigene Duschgel riechen soll („Damit haben wir einen Parfümeur in Florenz beauftragt“). All diese und ungefähr 1000 ähnliche Entscheidungen seien über seinen Schreibtisch gelaufen.

Um mit derartiger Akribie ein ganzes Hotel mit den 131 Zimmern und Suiten entstehen zu lassen, muss man Perfektionist sein, oder? Ja, sagt Sponholz, aber auch nicht zu sehr: Bei aller Liebe zu jedem einzelnen Detail dürfe das Ergebnis am Ende nicht inszeniert wirken. Und jenseits von Designer-Stühlen, Dach-Bar und Alster-Blick sei das wichtigste immer noch – vor allem in einem Hotel wie dem Fontenay –, wie der Gast behandelt werde. „Dass wir wissen, dass jemand nur Soja-Latte trinkt, der Ehemann stilles Wasser einer bestimmten Marke, dass das Kind nicht Micky Maus, sondern Tom & Jerry liest und dass das richtige Heft dann auch im Zimmer liegt“, erläutert Sponholz seine Service-Vorstellungen an einem Beispiel.

Wobei der Soja-Latte bei einer derartigen Hotel-Klientel wohl eher zu den unspektakuläreren Wünschen gehört: Tickets fürs ausverkaufte Konzert in der Elbphilharmonie oder auch für die Metropolitan Opera in New York, die Möglichkeit, nachts im Alsterhaus einkaufen zu gehen oder schlicht Euter-Creme für die mitgebrachten Kamele – alles Dinge, sagt Sponholz, die in einem Luxushotel schon mal gewünscht werden können.

Wie ist es denn, wenn man jemanden wie ihn als Freund oder Sohn hat? Prüft der Herr Hoteldirektor auch beim Besuch bei seiner Mutter in Husum mit kritischem Blick die Qualität der Handtücher im Badezimmer? Nein, natürlich nicht, beteuert Sponholz, aber derartige Vorbehalte kenne er: „Freunde sagen, sie mögen mich kaum zum Essen einladen – als ob ich immer Hummer essen wollte.“

In Husum sei er übrigens nach wie vor gerne, sagt der verheiratete Vater eines 17 Monate alten Sohns. Gerade mit etwas Abstand habe er die Qualität dieser „herzlichen, sympathischen Stadt“ schätzen gelernt. Natürlich beschäftigt sich der Hotelier auch mit der touristischen Entwicklung seiner Heimatstadt, die er größtenteils positiv sieht: „Die Stadt ist im richtigen Moment auf den touristischen Zug aufgesprungen und hat sich in den vergangenen Jahren wirklich weiterentwickelt. Etwa in der Unteren Neustadt – das ist doch herrlich dort. Gleichzeitig ist man bemüht, die schönen alten Häuser zu erhalten. Und man hat in Husum mit C. J. Schmidt eine Institution, die deutschlandweit bekannt ist.“

Nun hoffe er auf eine positive Entwicklung am Dockkoog – ein Hotel dort würde funktionieren, ist sich Sponholz sicher. Er werde die Husumer Entwicklung von der Hansestadt aus beobachten. Im Alter aber, erklärt Sponholz, wollen seine Frau und er auch wieder im Norden wohnen.

von Friederike Reußner

erstellt am 02.Sep.2017 | 16:00 Uhr