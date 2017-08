Husumer Küstenschnack : Merkels Unkraut: Kein Heimatkrimi

vergrößern 1 von 1 Foto: Volkert Bandixen 1 von 1

Ob Krischan Kochs „Rollmopskommando“, Nina Ohlandts „Nebeltod“ oder Hannes Nygaards Schnüffelschwein Große Jäger, das „Hinterm Deich“ auf die Pirsch geht: Nordsee-Krimis gibt’s mittlerweile wie Sand am Meer. Doch eines geht den roten Fäden in all diesen mordfriesischen Spannungsbögen mehr oder weniger ab: die Erotik. Was das Lokalkolorit betrifft, tut sich da gewissermaßen eine literarische Marktlücke auf. Eine, die Bengt Thomas Jörnsson für sich entdeckt hat. Der Kieler Autor füllt sie geradezu obsessiv aus, hat jetzt auf seine Titel „Friesen Porno“ und „Friesen Fetisch“ den „Friesen Fummel“ draufgesetzt. An dieser Stelle soll es aber nicht um eine Rezension gehen, denn über Geschmack lässt sich sowieso nicht streiten. Nur so viel: Alles dreht sich um den Mord an einer Dragqueen. Als in einer Eiderstedter Scheune eine Travestieshow aufgeführt wird, kocht auf dem Nachbarhof die Empörung hoch. Am nächsten Morgen ist einer der Künstler tot. Jörnssons Protagonisten stoßen bei ihren Ermittlungen auf Intoleranz, Missgunst und Neid . . . Der Verlag des Autors preist dessen neuen erotischen Heimatkrimi gleich mal qua Alliteration an: „Terz, Travestie und Tod – eine unterhaltsam friesisch-herbe Spannungs-Mischung“. Na denn. Als nicht gerade großes verbales Wagnis erscheint dagegen das Urteil, nach der diese Neuveröffentlichung auch ungelesen schreit: ein schillerndes Spektakel auf Eiderstedt.

Was man von Angela Merkels Wahlkampf-Auftritt in St. Peter-Ording vielleicht sogar auch behaupten kann. Jedenfalls mit einem bisschen guten Willen – und unter Missachtung einer ebenso gesellschaftsfähigen wie schwammigen Political Correctness. Schließlich reden wir hier über niemand Geringeren als die Bundeskanzlerin, die durchaus schon einiges an Unkraut getilgt hat auf dem politischen Terrain, das sie kraft ihres Amtes beackert. Wildwuchs zu verhindern, daran hat sie übrigens auch im heimischen Garten ihren Spaß. Dahin zieht sich die „Mutti der Nation“ nämlich gerne Mal zum Jäten zurück. Das jedenfalls verriet sie mit einer eher beiläufigen Bemerkung auf der Eiderstedter Wahlkampf-Bühne – nämlich als der smarte Moderator die CDU-Direktkandidatin für den hiesigen Wahlkreis nach ihrer bevorzugten Sportart fragte. „Unkraut jäten, das hat auch etwas Meditatives“, gab Astrid Damerow launig zur Antwort: „Das ist mein Sport.“ Einwurf der Kanzlerin von rechts: „Meiner auch!“ Da mussten dann auch die rund 2500 Zuhörer, die sich von der schillernden Wahlkampf-Party anlocken ließen, schmunzeln. Ob sich das über die etwa 70 Polizisten, die dafür in St. Peter im Einsatz waren, ebenfalls sagen lässt, ist nicht überliefert.

von Lars Peters

erstellt am 26.Aug.2017 | 10:00 Uhr