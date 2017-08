Die Kanzlerin in St. Peter-Ording : Merkel nimmt ein Bad in der Menge

vergrößern 1 von 2 1 von 2

„Maaamaa!“ Die Urlauber-Deern hängt am Jeans-Bein ihrer Mutter. „Wann kommt die Angie denn endlich?“ Die Angesprochene nestelt an ihrem Handy, reagiert deshalb nicht gleich. Dann tut sie es doch, aber eher beiläufig – den Blick weiter stur auf das Display ihres Mobiltelefons gerichtet. Kamera einsatzbereit, ist nämlich wichtig. „Dauert bestimmt nicht mehr lang, dann ist sie da.“

Angespannte Gelassenheit auf der Erlebnis-Promenade. Alle warten auf Mutti – die Mutti der Nation. Die Bundeskanzlerin macht Wahlkampf in St. Peter-Ording. Taktisch klug, denn Angela Merkel kann hier eine Menge Urlauber aus einer Menge Bundesländern erreichen. Und die potenziellen Wähler müssen schließlich abgeholt werden so knapp fünf Wochen vor der Bundestagswahl. Auch von der 63-jährigen CDU-Frontfrau, sonst eher bekannt für Volksnähe der distanzierteren Art. Denn ihr roter Herausforderer Martin Schultz liegt zwar in Umfragen weit hinten, der SPD-Mann läuft aber immer dann zu großer Form auf, wenn es gilt, ein Bad in der Menge zu nehmen.

Das kann Merkel – in Rot – in St. Peter-Bad aber auch, erst recht mit der Nordsee im Rücken. „Ein wunderbarer, toller Ort mit viel frischer Luft“, schwärmt sie artig, als sie gestern endlich auf der Bühne steht. Und verrät, dass sie schon mal privat hier war. Mit Petrus im Bunde scheint die Bundesvorsitzende auch zu sein. Der hält, nach gefühlt viel zu vielen Tagen mit starken Regenschauern, schließlich seine schützende Hand über Merkels einzigen Wahlkampf-Auftritt an der schleswig-holsteinischen Westküste.

Die Sonne lacht also – und auf der Buhne, wo es Stände mit Crepes, Bratwurst, Fischbrötchen und Bier gibt, herrscht Volksfest-Stimmung. Die Band Victory Seventeen hält mit ihren Cover-Songs von Alice Merton (Roots) und Pharrell Williams (Happy) das Publikum bei Laune. Und auf der Bühne mit dem Slogan „Für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben“ entlockt der Moderator Astrid Damerow,

der CDU-Direktkanditatin für den Bundestagswahlkreis Nordfriesland / Dithmarschen-Nord, St. Peter-Ordings Bürgermeister Rainer Balsmeier und dem Künstler-Urgestein des Nordseeheilbades, Erhard Schiel, Wissenswertes über die Region.

Die Polizisten, die als solche zu erkennen sind, halten sich derweil dezent im Hintergrund. Ihre Kollegen in Zivil – die mit dem Knopf im Ohr – sind wohl deutlich in der Mehrheit. „Die Kanzlerin will beim Bad in der Menge keine Uniformierten sehen“, ist dazu am Rande aus für gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen zu erfahren. In Zeiten zunehmender Terrorangst hat dieser Wunsch Merkels durchaus Charme. Den versprüht der Stargast auch, als er sich seinen volksnahen Weg durch die Menge bahnt. Immer wieder bleibt die Chefin der Bundes-CDU kurz stehen, schüttelt Hände. Ihre Parteifreunde im Schlepptau: Schleswig-Holsteins neuer Ministerpräsident Daniel Günther gibt sich ebenso ein Stelldichein wie Generalsekretär Peter Tauber und die nördlichen Direktkandidaten Petra Nicolaisen, Johann Wadephul und Mark Helfrich. Selbst auf den Balkons der größten Hotels am Platze – Strandgut Resort und Ambassador – versammeln sich die Schaulustigen, um die geballte Polit-Prominenz zu erleben.

Fast eine Stunde dauert anschließend die Rede der Kanzlerin. Merkel holt sich auf der rappelvollen Promenade immer wieder Applaus ab. „Sie glauben gar nicht, wie stolz wir bei uns in Mecklenburg-Vorpommern auf die A 20 sind – wir fahren sogar schon drauf. Die Welt lacht uns ja aus, wenn wir Jahrzehnte für ein kleines Autobahnstück brauchen.“ Sprach’s und versicherte, nicht mehr zu überlegen, warum der weitere Ausbau hinter Bad Segeberg Richtung Niedersachsen nicht geht, „sondern wie er schneller geht“. Merkel spannte den programmatischen Bogen von der inneren Sicherheit („Rückendeckung für die Polizisten in den nächsten fünf Jahren“) über die maximale Investition in Bildung und Forschung („Deutschland muss bei den besten Produkten vorne mit dabei sein“) bis hin zum Schwerpunkt auf Familien mit Kindern („Wir wollen nicht vorschreiben, wie sie leben sollen, sondern unsere Aufgabe als Staat ist es, ihnen Wahlmöglichkeiten zu geben“). Am Ende durften die Zuhörer getrost das Gefühl haben, dass hier ein ebenso routinierter wie empathischer Polit-Profi aber mal auch gar kein Thema ausgelassen hat.

Das Abschiedsgeschenk – eine Radierung von Heimatkünstler Erhard Schiel – hatte sich Merkel zum Abschluss der Wahlkampf-Veranstaltung allemal verdient. Die Nationalhymne gab’s am Ende obendrauf. Da sangen dann auch jene Herren im T-Shirt mit der Aufschrift „Kanzlerinfan“ mit. Inbrünstig.

von Lars Peters

erstellt am 22.Aug.2017 | 07:00 Uhr