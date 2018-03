Jubiläum in den Osterdörfern : Menschen helfen und Dorfleben gestalten

Der DRK-Ortsverband Horstedt-Arlewatt-Olderup ist seit 40 Jahren eine feste Größe in den Gemeinden.

von shz.de

05. März 2018, 11:00 Uhr

Seit 40 Jahren ist der DRK-Ortsverband Horstedt-Arlewatt-Olderup fester Bestandteil im gesellschaftlichen Leben der drei Osterdörfer. Den runden Geburtstag feierten nun die derzeit 83 Mitglieder in familiärer Atmosphäre gemeinsam mit vielen Ehrengästen in der Gaststätte Erichsen in Horstedt.

Der Vorsitzende, Hans-Uwe Lätari, begrüßte Vertreter der Nachbarvereine, Freiwilligen Feuerwehren Horstedt, Arlewatt und Olderup sowie aus Wirtschaft und Politik. Mit von der Partie waren auch die Vorsteherin des Amtes Nordsee-Treene, Eva-Maria Kühl, Horstedts Bürgermeisterin Karen Hansen, Arlewatts Gemeinde-Chefin Silke Clausen, Thomas Carstensen, Bürgermeister der Gemeinde Olderup, sowie Frank Millack, Vorsitzender des DRK-Kreisverbandes Nordfriesland.

Nach den obligatorischen Festreden gab es viel Zeit für gesellige Momente. Ein gemeinsames Mittagessen sowie dank der Vereins-Damen ein großes Kuchen- und Tortenbuffet sorgten für das leibliche Wohl. Weiterer Höhepunkt war ein Auftritt der Kinder-Theatergruppe Horstedt, die mit ihren Sketchen die Lacher auf ihrer Seite hatten.

Schließlich wurden die Gründungsmitglieder geehrt. Der Kreisvorsitzende händigte Urkunden und Ehrennadel an Thomas Carstensen, Elfriede Clausen, Maria Clausen, Helga Hansen, Sievert Jensen, Ernst Jürgensen, Gerd Martens, Hannchen Siebrandt und den Ehrenvorsitzenden Egon Schwilgin aus. Verhindert waren Inga Damaschke, Heinrich Hansen, Waldemar Hintz, Jens Lorenzen, Johannes Matthiesen, Andreas Matthiesen und Werner Opitz. Sie werden vom Vorsitzenden persönlich besucht.

„Sicher sind 40 Jahre im Spiegelbild der Geschichte nicht mehr als der berühmte Tropfen im Ozean der Zeit. Aber sie gehen ein in die Geschichte sowohl des DRK als auch des Ortsverbandes“, sagte Hans-Uwe Lätari zu Beginn seines Rückblicks. 21 Personen waren am 25. Januar 1978 im Olderuper Pastorat zusammengekommen, nachdem die Ehefrau von Pastor Herbert Kiers zur Gründungsversammlung eingeladen hatte. Vorangegangen war eine Werbekampagne des DRK in den Osterdörfern. „Mehr als 80 Personen schrieben sich spontan als Mitglieder ein“, erinnerte der Vorsitzende.

Von 1978 bis 1994 leitete Hanna Kiers die Geschicke. Nach ihrem Ausscheiden war Pastor Andreas Raabe bis 1999 Vereins-Chef. Es folgten Ingeborg Brodersen bis 2003 und Egon Schwilgin bis 2014. Es gab Vorträge zu Gesundheitsthemen. Zudem wurden Ausflüge organisiert, und einige Jahre gab es monatlich Senioren- und Spielnachmittage.

Zu hohen Geburtstage und Ehejubiläen erhalten die Betreffenden Blumengrüße, egal, ob sie Mitglied im DRK sind oder nicht. „Das kommt immer gut an. Hier zeigt sich die enge Verbundenheit mit allen Einwohnern der Osterdörfer, und sie nehmen es dankbar wahr“, so Lätari. Bis heute sind die Blutspende-Termine vier Mal jährlich die Highlights mit jeweils um die 100 Teilnehmern, die aus der ganzen Region kommen. In der Horstedter Schule werden sie von einem Frauen-Team versorgt und beköstigt. „Dafür danke ich allen Freiwilligen. Egal was ist, ich brauche nicht lange bitten. Es finden sich immer Helferinnen und Helfer“, so der Vorsitzende. Das Thema Mitgliederwerbung werde in naher Zukunft die Vorstandsmitglieder besonders beschäftigen.

„Ich freue mich, dass sie sich 40 Jahre lang für Menschlichkeit in den Dörfern engagiert haben. Bei ihnen stehen die Blutspenden im Mittelpunkt und das ist ganz wichtig“, sagte der Kreisverbands-Vorsitzende Frank Millack in seinen Grußworten.

Der DRK-Ortsverband sei nicht mehr wegzudenken aus der dörflichen Gemeinschaft, so die Amtsvorsteherin. „Das Deutsche Rote Kreuz ist auch Sinnbild für Humanität weltweit. Menschen helfen und das Dorfleben mitgestalten, so bringt sich der Verein auch im Kleinen ein. Dafür danke ich im Namen meiner Amtskollegen der drei Dörfer“, so Horstedts Bürgermeisterin.

Wie bei den Freiwilligen Feuerwehren, so Horstedts Wehrführer Helge Ingwersen, stehe auch das DRK für Helfen – ohne zu fragen, wem.

„In all den Jahren ist hier eine sehr schöne, enge Gemeinschaft entstanden, ja ein Drei-Dörfer-Verband“, so der Ehrenvorsitzende Egon Schwilgin. Gerade während seiner Krankheit habe er besonders schätzen gelernt, wie wichtig Blutspenden sind. Mitgründer und früherer Vorsteher des ehemaligen Amtes Hattstedt, Gerd Martens, sagte: „Es ist das wichtigste, Menschen zu helfen und ihnen eine Freude zu machen.“