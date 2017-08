Husum : Unbekannte beschmieren Moschee mit Nazi-Symbolen

Husum | Rechtsradikale haben in der Nacht zu Mittwoch die Gebäudefront der „Ahmadiyya Muslim Jamaat Moschee“ im Treibweg mit Schriftzügen beschmiert. Die Schmierereien weisen einen rechtsradikalen Bezug auf. So wurden unter anderem ein Hakenkreuz und Naziparolen auf die Fenster aufgebracht.

Die Kriminalpolizei in Flensburg bittet um Hinweise unter der Telefonnummer: 0461 - 484 0 oder an die Polizei in Husum unter: 04841 - 830 0.

von Marle Liebelt

erstellt am 17.Aug.2017 | 10:45 Uhr