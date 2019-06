Meldeamt näher am Bürger

IT-Projekt zur Bedienungsfreundlichkeit ist die Abschluss-Arbeit des Auszubildenden Sebastian Kensy

von

28. Juni 2019, 19:06 Uhr

Husum | „Das ist der Hammer!“ So beschreibt eine Mitarbeiterin des Einwohnermeldeamts die Modernisierung ihres neuen technischen Arbeitsplatzes und freut sich, das vom ersten Moment an alles „wie am Schnürchen lief“.

Verantwortlich für die einwandfreie Funktion war Sebastian Kensy, der im Rathaus eine Ausbildung zum Fachinformatiker, Fachrichtung Systemintegration, absolvierte. Jetzt wurde er in Husum an der Beruflichen Schule freigesprochen und zwar ein Jahr früher, als er zu Beginn seiner Lehre dachte.

Die Vereinheitlichung der technischen Gegebenheiten und die Modernisierung einiger Computeranlagen im Einwohnermeldeamt gehörten zu seinem Abschlussprojekt. Das Ziel: Der Bürgerschaft einen optimalen Service bieten zu können und die Arbeitsplätze für die Mitarbeiterinnen bedienungsfreundlicher zu gestalten.

Offiziell hieß es: Definition und Umsetzung eines IT-Standard-Arbeitsplatzes für das Einwohnermeldeamt. Offiziell ist nun auch, dass der 31-Jährige seine vorgezogene Prüfung mit einer sehr guten Note bestanden hat und darüber freut sich mit ihm die Kollegschaft der Stadtverwaltung.

Innerhalb von 30 Tagen musste sein Projekt abgeschlossen sein, die Zeitvorgabe betrug 35 Stunden. „Morgens Schule, nachmittags im Rathaus und immer wieder zwischendurch lernen“, fasst der Husumer rückblickend zusammen.

Sein Fleiß hat sich gelohnt: die Tinte auf seinem Beschäftigungsvertrag ist kaum getrocknet, und so bleibt er der IT-Abteilung im Rathaus erhalten. „Ich fühle mich hier wohl, habe tolle Kolleginnen und Kollegen und freue mich auf die bevorstehenden Herausforderungen“, so Sebastian Kensy, der sich bei allen bedankt, die seine verkürzte Ausbildungszeit unterstützt haben.

„Wir freuen uns sehr, dass Sebastian seine Ausbildung nach nur zwei Jahren mit diesem guten Ergebnis abgeschlossen hat. Die Zeit vor der mündlichen Prüfung war sicher alles andere als entspannt, wenn man bedenkt, dass er neben der Schule sein Projekt bearbeitet und sich auf die Prüfung vorbereitet hat. Es ist toll, dass er sich bei uns im Rathaus wohlfühlt und unserer IT-Abteilung als Mitarbeiter erhalten bleibt“, so der Tenor von Ausbildungsleiterin Sabine Adam und dem stellvertretenden IT-Abteilungsleiter, Ole Godbersen.