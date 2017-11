Kunst in Garding : „Meine Schöpfung dauerte länger als sieben Tage“

vergrößern 1 von 1 Foto: Müllerchen 1 von 1

Seit wenigen Tagen zieren sieben auffällig hohe Skulpturen den Gardinger Friedhof. Auf jeder der Stelen aus Eiche ist am oberen Ende ein geschnitztes Symbol zu sehen. Damit soll die siebentägige biblische Schöpfung dargestellt werden, erläuterte der Künstler Jons Drawert aus Bergenhusen. „Es ist meine Schöpfung, für die ich allerdings mehr als sieben Tage benötigt habe“, erklärte er bei der feierlichen Einweihung der Skulpturengruppe schmunzelnd.

Die Eichenbalken sollen gut 600 Jahre alt sein, das sei das Ergebnis von Untersuchungen (Spetroskopie) gewesen, so der Künstler. „Es könnte sein, dass sie aus der ursprünglichen Thielenburg in der Eiderniederung stammen.“ Ursprünglich waren die behauenen Eichenbalken sechs Meter lang. Vor vielen Jahren wurden sie vom Friedhofsverband erworben. „Der Friedhofsverband kam auf mich zu und so entwickelte sich die Idee, den Friedhof damit zu schmücken. Innerhalb von eineinhalb Jahren bearbeitete der 67-jährige Künstler seine Werke und gab jedem Balken entsprechend den sieben Schöpfungstagen ein geschnitztes Symbol.

So verweist sein erster Schöpfungsbalken auf die wüste, dunkle und leere Erde. „Doch das Licht vertreibt die Finsternis“, ist auf der Informationstafel zu lesen. „Blaue Weite, bedrohliche Wolkenformationen, farbenfrohes Spektakel am Morgen und Abend“, so beschreibt Drawert eine weitere Schnitzerei, die auf den zweiten Schöpfungstag hinweisen soll. Ein kleines Samenkorn symbolisiert den dritten Schöpfungstag, Sonne, Mond und Sterne den vierten. Mit einem Vogel und einem Fisch, eingearbeitet in einem weiteren Balken, wird der fünfte Schöpfungstag deutlich. „Fliegen und schwimmen – so muss sich Freiheit anfühlen“, heißt es dazu auf der Info-Tafel. „Und Gott ist immer noch nicht am Ende seines Könnens und Schaffens, schließlich fehlt noch die Krönung der Schöpfung, der Mensch“, erzählt Jons Drawert und zeigt dabei auf Adam und Eva, die er kunstvoll in das 600 Jahre alte Eichenholz eingearbeitet hat. Das siebte Schöpfungsbild sticht besonders hervor. „Schauen – staunen – wundern – danken – beten – hoffen – ruhen – loben. Und siehe – es ist sehr gut.“ Damit verweist er auf das Auge Gottes.

„Gott hat sein Werk angesehen und das Prädikat sehr gut gegeben“, machte der Künstler deutlich. Im nächsten Moment forderte er die Friedhofsbesucher dazu auf, sich selbst Gedanken zu den Skulpturen zu machen. Schöpfungsgedanken auf dem Friedhof hätten sehr wohl ihre Berechtigung. „Wir sind unwiderruflich Teil Gottes Schöpfung“, so Drawert. Das sollten die Menschen im Auge behalten.