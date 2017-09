Aus England in die Storm-Stadt : „Meine Heimat ist größer geworden“

vergrößern 1 von 1 Foto: Herbert müllerchen 1 von 1

von Simone Schlüter

erstellt am 18.Sep.2017 | 15:00 Uhr

Am 23. Juni 2016 haben die Briten mit knapper Mehrheit für einen Austritt aus der Europäischen Union gestimmt. Einer, der es nicht getan hat im fernen Deutschland, war der Engländer David Leather, der seit elf Jahren in Husum lebt. Als der Brexit feststand, „war ich erst einmal schockiert und dachte nur, oh mein Gott, was passiert jetzt“, erzählt der Architekt im Gespräch mit unserer Zeitung. Inzwischen hat Leather die Konsequenz gezogen aus den nach seiner Ansicht „diffus“ verlaufenden Austrittsverhandlungen zwischen Großbritannien und der Europäischen Union: „Ich habe jetzt auch einen deutschen Ausweis.“

EU-Bürgern steht in der Bundesrepublik die doppelte Staatsbürgerschaft zu. Nun darf der Brite zum ersten Mal bei der Bundestagswahl am 24. September seine Kreuze machen. „Eine Zweitstimme kenne ich aus England nicht. Wir haben nur eine Erststimme.“ Deshalb müssten die Politiker auf der Insel in ihren Wahlkreisen die meisten Stimmen holen: „Es gilt das Motto: The winner takes it all“, klärt Leather auf. In Großbritannien gibt es 650 Wahlkreise für ebenso viele Sitze im Unterhaus. Bisher war er als Wahlbürger mit britischen Pass nur bei der Kreis- und natürlich der Europawahl zugelassen. Im Vereinigten Königreich wird der 73-Jährige allerdings nach 15 Jahren als „Buten-Brite“ sein Wahlrecht verlieren.

Wichtig ist für ihn, mit dem zweiten Pass bei sozialen Fragen abgesichert zu sein. So sei er zwar von Anfang an Mitglied in einer deutschen Krankenkasse, „aber die Rechnungen gingen bisher nach England“. Leather: „Wie die zehn Prozent der Briten, die irgendwo anders in der Welt zu Hause sind, und die Ausländer, die in Großbritannien leben, abgesichert werden können, ist immer noch Thema in Brüssel.“ Und das hat ihn verunsichert.

David Leather ist ein politischer Mensch und ein Europäer aus Überzeugung. Letzteres führte dazu, dass er als Kandidat der Labour-Party für die erste Europawahl im Juni 1979 als Außenseiter unterwegs war. „Labour war damals gegen Europa. Aber ich habe in meinem Wahlkreis, zu dem Cornwall und Plymouth gehörten, meine Meinung vertreten – ich konnte nicht anders. Und ich habe trotz einer hoffnungslosen Ausgangssituation damals immerhin 20 Prozent der Stimmen gewinnen können.“

Die Brexit-Befürworter kommen nach seiner Einschätzung nicht damit klar, dass England „eine kleine Insel und nicht sehr wichtig“ sei und zeigten sich zudem „ein bisschen fremdenfeindlich“. Insgesamt nimmt er die Europa-Gegner jedoch nicht als homogene Gruppe wahr. Nachteile habe der Austritt vor allem für die jungen Engländer. „Europäer verbindet doch ganz viel – und Unterschiede sind vor allem eines: interessant“, unterstreicht David Leather.

„Ich habe eine Heimat – und nun ist meine Heimat größer geworden. Und England kann ich doch vom Dockkoog aus sehen“, meint der sympathische Mann und lächelt verschmitzt. Und woran hat er sich in Nordfriesland besonders gewöhnen müssen? „An das Händeschütteln.“ Und woran überhaupt nicht? „An den trockenen Humor.“