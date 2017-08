Max Richard Leßmann : „Meine Besuche in Husum erden mich“

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Der Sänger Max Richard Leßmann, der es nie dauerhaft an einem Ort aushält, ist mal wieder im Norden. In Hamburg. Gemeinsam mit Ina Müller wird er abends in ihrer Fernsehsendung „Inas Nacht“ auftreten. Nach dem Interview soll er in der Kneipe „Schellfischposten“ mit der Moderatorin sein Lied „Am Hafen brennt noch Licht“ im Duett proben. Aufgeregt ist er deswegen nicht. Er sitzt ganz entspannt auf dem Sofa in seiner Hotelsuite und redet über sein erstes Soloalbum „Liebe in Zeiten der Follower“, das musikalisch völlig anders daherkommt als die Songs seiner Indie-Rock-Band Vierkanttretlager. Der 25-Jährige kombiniert zeitlosen Pop mit Chanson- und Schlagerelementen.

„Heute denkt man bei Schlager ja eher an Stampfbeats“, grübelt er. Das ist natürlich nicht seine Welt, mit Helene Fischers gefühlsleerem „Herzbeben“ haben seine Titel weder musikalisch noch textlich etwas gemeinsam: „Ich habe mich eher an den Comedian Harmonists und ihrer Freunde an der Sprache orientiert.“

An die Stücke des Berliner Vokal-Ensembles führten seine Eltern den gebürtigen Paderborner heran, als er noch in Kiel wohnte. Mit sieben zog er nach Husum, wo er als Teenager 2007 Vierkanttretlager gründete. Zum zehnjährigen Jubiläum wird die Gruppe am 23. Dezember im Husumer Speicher ein Konzert geben: „Wir haben uns für diesen Termin entschieden, weil unsere alten Freunde zu Weihnachten ihre Familien besuchen.“ Auch Leßmann selbst, der seit zwei Jahren der Liebe wegen in Berlin lebt, zieht es immer wieder zurück nach Nordfriesland: „Meine Besuche in Husum erden mich.“

Eine Wohnung wird er sich dort aber nicht suchen. „Alles hat seine Zeit“, resümiert er. „Es gibt so viele interessante Orte auf der Welt, dass ich wohl nirgends länger als zehn Jahre bleiben werde.“ Irgendwann will er auf jeden Fall nach England gehen, ein Haus in den Bergen könnte ihn ebenfalls reizen. Trotzdem wird er sich Schleswig-Holstein immer irgendwie verbunden fühlen.

Das Video für die Single „Einen im Tee“ drehte er in der Kieler Kneipe „Palenke“. „Das war ein sehr lustiger Dreh“, erinnert er sich. Will heißen: ein feuchtfröhlicher Abend: „Es wäre nicht konsequent gewesen, in einem Trinklied betrunken zu spielen. Ein bisschen Method Acting kam besser . . .“

Ein trinkfester Nordfriese ist Leßmann allerdings nicht: „Wegen meiner Magenprobleme rühre ich manchmal zwei, drei Jahre überhaupt keinen Alkohol an.“ Im Grunde ein Glücksfall für ihn: „Wenn ich betrunken bin, kann ich nicht arbeiten. Ich brauche zum Songschreiben einen klaren Geist.“ Schließlich gibt er in seinen Liedern – für die Texte zeichnet er verantwortlich, für die Musik Sebastian Madsen – nicht bloß belangloses Blabla von sich. Er reflektiert das Leben und vor allem die Liebe. In dem Stück „Küssen“ kommt er zu dem Ergebnis: „Eigentlich muss man nichts müssen, außer küssen muss man nichts.“ Was er damit sagen will? Der ganze Social-Media-Wahn inklusive Selfies ist völlig übertrieben: „Sich selbst im Internet möglichst toll zu verkaufen hat gar nicht den hohen Stellenwert, den wir dieser Sache oft beimessen.“

Das bedeutet indes nicht, dass Leßmann Instagram oder Facebook komplett ablehnt. Er nutzt diese Kommunikationskanäle gern, um seine Fans zu erreichen. Bei der Online-Dating-Plattform Tinder würde er sich aber nicht anmelden: „Mich interessiert, wie sich jemand bewegt, wie jemand spricht. Darüber sagen Fotos überhaupt nichts aus.“ Darum zieht er persönliche Gespräche vor: „Wenn ich Leuten in die Augen gucken kann, kommen die Reaktionen viel direkter.“ Das ist ihm wichtig, er outet sich als Romantiker: „Damit meine ich nicht dieses Rosenblätter-Teelicht-Ding. Romantik beinhaltet für mich die Suche nach der Schönheit im Moment.“



Max Richard Leßmann live: Donnerstag, 30. November, 20 Uhr, Hamburg, Nochtspeicher, Karten: 01806/853653.