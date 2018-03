Viöl : Meierei zieht positive Bilanz

Der Bilanzgewinn beträgt 78.434 Euro. 139 Landwirte gehören derzeit der Genossenschaft an, 15 Vollzeit-Beschäftigte arbeiten im Neubau.

von Patricia Wagner

02. März 2018, 10:00 Uhr

„Wir haben 2017 eine Masse bewegt“, erklärte Hans August Carstensen. Der Aufsichtsrats-Vorsitzende der Meiereigenossenschaft Viöl blickte im Kirchspielkrug Gallehus auf die zahlreichen Mitglieder, die zur Jahresversammlung zusammengekommen waren. Und tatsächlich: Mitte des Jahres wurde die neue Meierei im Viöler Gewerbegebiet fertiggestellt, nach kaum mehr als einem Jahr Bauzeit. 18,8 Millionen Euro hat das Projekt gekostet. Im Oktober konnte das alte Werk, das seit 1956 mitten im Ort produzierte, abgeschaltet werden. Mit dem Umzug verdoppelt die Genossenschaft ihre Kapazität. Bis zu 200 Millionen Liter Rohmilch können im Jahr in dem neuen Werk verarbeitet werden, das über ein hunderte Meter umfassendes Rohrsystem verfügt.

„Die Meierei läuft gut. Ich muss sagen, es war ein erfolgreiches Jahr“, so Carstensen weiter. Und das trotz höherer Betriebskosten, denn zeitweise liefen beide Produktionsstätten gleichzeitig.

Wirtschaftsprüfer Dr. Hans-Werner Kortmann stellte die Bilanz im Detail vor und sprach von „gut Wasser unterm Kiel“. Der Bau der Meierei sei gefördert worden, und der Investitionszuschuss von 725.000 Euro bereits in voller Höhe ausgezahlt. Das Anlagevermögen beträgt 19,2 Millionen Euro, die Eigenkapital-Quote liegt bei 5,8 Millionen Euro, und die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betragen 13,4 Millionen Euro. Der Bilanzgewinn beträgt unterm Strich rund 78.434 Euro (2016: 61.260 Euro). Die Rücklagen seien erhöht worden, und die Darlehen gehen jetzt sukzessiv in die Tilgung. „Man kann sagen, das ist eine sehr solide Bilanz“, so Kortmann.

Rundherum betrachtet haben sich die Gesamtkosten auf 2,60 Cent pro Kilo Milch gegenüber 2,35 Cent im Jahr davor erhöht. „Es stellt eine große Leistung dar, dass trotz Neubau und Marktschwankungen die zusätzlichen Kosten sehr im Rahmen geblieben sind“, machte Kortmann abschließend deutlich.

Geschäftsführer Ulrich Lembcke berichtete, dass bis auf Kleinigkeiten alle Arbeiten an der neuen Produktionsstätte beendet sind. „Jetzt kommt die Feinjustierung im Betriebs- und Arbeitsverlauf. Wir sind super in den Betrieb eingezogen. Ohne den großen Einsatz der Belegschaft hätten wir das so nicht hinbekommen“, sagte Lembcke. Man brauche noch zirka ein halbes Jahr, um das letzte Feingefühl für die Meierei zu bekommen. Es gibt momentan 15 Vollzeit-Beschäftigte. Auch, wenn in dieser Hinsicht alles gut laufe, gab er zu bedenken, dass die Marktlage in 2018 weniger rosig aussehe als 2017. Die Preise für Magermilchpulver seien auf einen historischen Tiefstand gesunken, auch die für Käse hätten sehr gelitten. Nur der Butterwert erhole sich etwas. „Doch ich lebe in der Hoffnung, dass 2018 im Endeffekt nicht so schlecht wird, wie zum Jahreswechsel angenommen.“

Und wie sieht es mit der alten Anlage aus? Betriebsraum und Eindampfer sind verkauft, erklärte Lembcke. Nun hoffe man, dass der Hofplatz Ende des Jahres soweit geräumt sein wird, dass das Grundstück ebenfalls verkauft werden kann.

Auch Wahlen standen an diesem Abend an. So wurden Oke Thomsen aus Kleinwiehe und Hans Thomas Jessen aus Behrendorf einstimmig in den Vorstand wiedergewählt. Die Nachfolge von Claus Heinrich Petersen aus Ahrenviöl, der seinen Betrieb an seinen Sohn übergibt, tritt Peer-David Petersen aus Joldelund an. Einstimmig votierten auch die Mitglieder dafür, dass Dirk Hansen aus Wester-Ohrstedt im Aufsichtsrat bleibt.

139 Landwirte gehören der Genossenschaft an. Vergangenes Jahr schieden vier Mitglieder wegen Betriebsaufgabe aus. Allerdings konnten zwölf neue gewonnen werden.

Thema war außerdem die Altersgrenze der nicht hauptamtlichen Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder. Zur Diskussion stand, ob sie von 62 auf 65 Jahre per Satzungsänderung erhöht wird. Mit drei Gegenstimmen war auch das beschlossene Sache.