Witzwort : Meierei als künftige Heizquelle

Der Witzworter Bauausschuss diskutiert über Fernwärme aus der Meierei für Haushalte in der Gemeinde.

von Helmuth Möller

20. November 2018, 15:51 Uhr

Fernwärme aus der Meierei – das ist ein Thema mit dem sich der Bauausschuss von Witzwort derzeit intensiv beschäftigt. Die Firma GP Joule aus Reußenköge hat der Gemeinde angeboten, die Abwärme aus dem Molkereibetrieb für Wohnhäuser im Ort nutzbar zu machen. In der Bauausschuss-Sitzung im September hatte Referent Felix Schwahn von GP Joule Folgendes vorgerechnet: „Rund 6500 MWh Wärme brauchen wir in Witzwort jährlich. Die wird bislang durch 650.000 Liter Heizöl erzeugt und dabei werden schädliche zwei Millionen Kilogramm Kohlendioxid in die Luft gepustet. Die Osterhusumer Meierei erzeugt pro Jahr 6300 Mwh Wärme – und die werden bislang ebenfalls einfach in die Luft geblasen.“ GP Joule wolle diese Wärme und zusätzlich überschüssigen Windstrom aus der Region für die Wärmeversorgung von Witzwort nutzen. Im Prinzip könne der ganze Ort einbezogen werden. Gemeinde, Meierei und das Unternehmen sollten im Verbund zusammenarbeiten.

Das Ausschuss hatte damals diskutiert und Beratungsbedarf angemeldet. Unter anderem war eine Machbarkeitsstudie vorgeschlagen worden. Ende Oktober hat es ein Termin mit den Fraktionen und der Firma im Amt gegeben, wie der Ausschuss-Vorsitzende Holger Drosdowski jetzt in der Bauausschuss-Sitzung berichtete. Ergebnis: „Das Wärmenetz könnte gebaut werden, wenn 30 bis 50 Prozent der Haushalte mitmachen.“ Doch allein für die Machbarkeitsstudie muss die Gemeinde mit der Kommunalaufsicht Nordfriesland Rücksprache halten, da die Kommune Bedarfszuweisungsempfänger ist, weil sie ihren Haushalt nicht aus eigener Kraft ausgleichen kann, wie Drosdowski erläuterte. Bürgermeister Jan Sievers erklärte: „Als erstes gilt es festzuhalten, dass die Gemeinde sich für dieses Programm interessiert. Wir verkaufen keine Fernwärme, weil wir daran verdienen wollen. Wir wollen umweltfreundlich und kostengünstig sein. Auch gegenüber der Meierei brauchen wir Sicherheit.“ Auch von Drosdowski kam ein positives Signal: „Wir entscheiden hier heute nicht über eine Machbarkeitsstudie. Wir sind alle soweit, dass wir erkennen, dass Fernwärme die günstigste Möglichkeit ist.“ Gemeindevertreter Dierk Hansen betonte: „Wir müssen sehen, dass wir aufs Gaspedal treten – sonst steht das Neubaugebiet, bevor wir soweit sind.“ Sievers erklärte abschließend, dass nun Gespräche mit Amt und Kommunalaufsicht geführt werden sollen.