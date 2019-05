Polizei sucht Zeugen : Mehrere Autos demoliert: Randalierer in Mildstedt unterwegs

Unbekannte haben in Mildstedt am Wochenende gleich mehrere Autos beschädigt. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.

von hn

02. Mai 2019, 12:46 Uhr

Mildstedt | Was soll das? Langeweile? Frust? Fragen wie diese stellten sich vermutlich die Autobesitzer, deren geparkte Wagen in der Nacht von Sonnabend (27.) auf Sonntag (28.) von Unbekannten willkürlich beschädigt worden sind. Das teilte die Polizei nun mit.

An fünf Pkw wurden in der Straße Mildstedthof zwischen 20 und zirka 1 Uhr die Außenspiegel abgetreten und in einem Fall zusätzlich die Windschutzscheibe zerstört.

Laut Polizei ist anzunehmen, dass der Täter dafür auf die Motorhaube gestiegen ist und dann die Scheibe eingetreten hat. Auf die gleiche Weise wurde bei einem weiteren Fahrzeug zwischen 4 und 6.20 Uhr in der Straße Am Bahnhof die Frontscheibe zerstört. Zudem wurden die Fahrer- und die Beifahrerseite des geparkten Pkw auf ganzer Länge zerkratzt.

Auffällige Personen in Kombi beobachtet

In derselben Nacht wurde im Neubaugebiet Maaschen ein älterer dunkler Kombi, auffällig das eckige Heck, bemerkt. Es sollen sich mindestens drei Personen in dem Wagen befunden haben. Eine Person soll weiblich gewesen sein. Es wurde beobachtet, dass ein Mann aus dem Fahrzeug stieg und eine mobile Toilette vor einem Neubau umkippte.

Außerdem wurde im Saarbeksweg ein Gullydeckel entfernt. Dieser konnte ein paar Meter weiter von einer Polizeistreife gefunden und wieder eingesetzt werden.

Die Kriminalpolizei in Husum hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag auffällige Personen oder Fahrzeuge in Mildstedt beobachtet? Gibt es weitere Geschädigte? Jeder Hinweis ist wichtig und wird unter der Rufnummer 04841/8300 entgegengenommen.

