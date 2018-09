Viöl : Mehr Wohnungen statt Autohaus

Bahn frei für den Bau des neuen Wohnquartiers in Viöl: Das ehemalige Autohaus ist nun komplett von der Bildfläche verschwunden.

von Herbert Müllerchen

24. September 2018, 15:31 Uhr

Es ist der erste Schritt zur „Neuen Mitte“: Kein Stein ist von dem ehemaligen Viöler Autohaus im Westerende 35 übrig geblieben. Die gesamte Fläche ist in den vergangenen Monaten dem Erdboden gleich gemacht worden. An dieser Stelle soll ein neues Wohnquartier mit zwei größeren Wohn- und Geschäftsgebäuden errichtet werden. 16 Wohnungen und drei Geschäftsräume werden entlang der Durchgangsstraße neu entstehen. Bisher sind bereits zehn Wohnungen veräußert worden. Mit dem Bau soll noch in diesem Jahr begonnen werden. In naher Zukunft sind weitere Wohnungen im Zentrum von Viöl geplant – ebenfalls im Westerende, unterhalb der Kirche.