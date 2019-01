Schwabstedt : Mehr Unterstützung für den Seniorentreff

Schwabstedt erhöht die Förderung für den beliebten Seniorentreff des Kirchspiels. Rosi Rusch bleibt Vorsitzende des Seniorenbeirats.

von Helmuth Möller

27. Januar 2019, 15:24 Uhr

Der Seniorentreff im Kirchspiel Schwabstedt hielt jetzt seine Jahreshauptversammlung ab – traditionell mit einem vollen Saal. Starken Beifall gab es für die Mitteilung der Seniorenbeirats-Vorsitzenden Rosi Rusch: „Ab sofort hat unser neuer Bürgermeister dafür gesorgt, dass jährlich 500 Euro mehr in unsere Kasse kommen.“

Gleichzeitig geht eine beispiellose Erfolgsgeschichte ins nunmehr 43. Jahr ihres Bestehens. Begründer dieser Einrichtung war Schwabstedts langjähriger Gemeindevertreter und früherer Bürgermeister Heinrich Thomsen, der im April 2018 starb. Einmal im Monat treffen sich im Schwabstedter Treenehaus bis zu 120 Senioren. „Die Entstehung des Seniorentreffs kann man durchaus berechtigt als schwere Geburt bezeichnen“, erklärte Heinrich Thomsen einmal. So sei erst 1974 der Ausschuss für Soziales, Jugend und Kultur in der Hauptsatzung der Gemeinde aufgenommen worden. Innerhalb seiner ersten Sitzung befasste sich der Ausschuss unter seinem Vorsitz „vornehmlich mit dem Thema einer gewissen regelmäßigen Altenbetreuung“. Am 2. Dezember 1975 konkretisierte der Ausschuss die Vorstellung eines ersten Altennachmittags zum 30. Januar 1976 im „Haus des Kurgastes“, wie das Treenehaus damals noch hieß. Vorgeschlagen wurden 1200 DM jährlich zur Finanzierung. Aber so glatt, wie sich Bürgermeister und Ausschuss das Absegnen des Beschlussvorschlages vorstellten, ging das nicht über die Bühne: In der Gemeindevertretersitzung am 9. Dezember 1975 wurde hitzig und emotional darüber diskutiert. Am Ende wurde einem Testlauf dann zugestimmt. Zu diesem erschienen 40 ältere Damen, der einzige Mann war damals Wilhelm Wilde. Der Gemeinde-rat beschloss mit Sitzung vom 10. Februar 1976, die Altennachmittage fortzuführen.

Schwabstedts neuer Bürgermeister Hartmut Jensen überbrachte jetzt die Grüße der Gemeinde und freute sich, „dass dieser monatliche Treff immer noch immer so sehr gut angenommen wird“.

Die Treffen im Treenehaus finden an jedem ersten Freitag im Monat statt.

Die Wahlen ergaben folgende Ämterbesetzungen: Seniorenbeiratsvorsitzende Rosi Rusch und Vorstandsmitglieder Erika Semelund, Karina Kliem, Erika Traulsen, Antje Petersen, Annchen Franke, Ingrid Reese. Ins „Schmück-Kommando“ zur Ausgestaltung der Feste wurden gewählt: Alwin und Wilma Thomsen, Heinrich Semelund, Waltraud Wieben, Ernst Wilhelm Jahn.