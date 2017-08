St. Peter-Ording : Mehr Tagesgäste am Strand

vergrößern 1 von 1 Foto: Boris Pfau 1 von 1

Als ausgesprochen positiv bezeichnet St. Peter-Ordings Tourismus-Direktor Rainer Balsmeier das Ergebnis der Tourismus-Zentrale St. Peter-Ording (TZ) für das erste Halbjahr, auch wenn es natürlich nicht die Hauptferienwochen beinhaltet. Einmal mehr zeigt sich, dass der Badeort auch in der Nebensaison immer stärker nachgefragt wird. So stiegen die Einnahmen bei der Tageskurabgabe um 20 Prozent, bei der Strandkorbvermietung um sieben Prozent und bei den Strandüberfahrten Ording und Böhl um sieben Prozent.

Doch das schlechte Wetter im Juli hat die Freude etwas getrübt. Bei den Überfahrten sanken die Einkünfte um 14 (Ording) und 9,7 (Böhl) Prozent. „Angesichts des guten Ergebnis im ersten Halbjahr stehen wir aber bei einer schwarzen Null“, so Balsmeier. Auch die teilweise guten Einnahmesteigerungen bei der Tageskurabgabe in den einzelnen Strandabschnitten bis zum 30. Juni sind angesichts der Mindererträge im Juli ein Trost. So wurde im beliebten Abschnitt Bad im vergangenen Monat zwar ein Minus von sechs Prozent eingefahren, doch im ganzen Halbjahr ergab sich dort ein Plus von 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Wacker schlägt sich der Abschnitt Dorf, besonders wegen der Wattwanderer, im Juli gab es ein Plus von 18,9 Prozent, bis zum 30. Juni sogar von 27 Prozent. Nicht an das Vorjahr können dagegen Böhl (minus zwei und minus 3,95 Prozent) sowie Köhlbrand (minus elf und minus 0,5 Prozent) bislang heranreichen. In Ording wurden im Juli minus 19 Prozent bei der Tageskurabgabe verzeichnet, im ganzen Halbjahr dagegen ein Prozent Zuwachs im Vergleich zu 2016.

Welche Bedeutung das Wetter hat, spiegelt sich auch im Ergebnis bei den großen Sport-Events am Strand: Wurden beim Triathlon-Wochenende 2016 noch 120.000 Euro über Tageskurabgabe, Strandkörbe und Überfahrten eingenommen, waren es diesmal nur 53.000 Euro. Nicht ganz so schlecht war es beim Beachvolleyball-Cup mit 62.000 zu 70.000 Euro im Vorjahr. Gespannt schauen die Tourismus-Verantwortlichen nun auf das zweite Halbjahr, immerhin bescherte der sehr sommerliche September und der Oktober im vergangenen Jahr noch einmal einen Gäste- und Einnahmesegen.

Die Buchungslage bei der TZ ist vielversprechend. So berichtete die stellvertretende Tourismus-Direktorin Constanze Höfinghoff, das im Vergleich zum Vorjahr bis zum 30. Juni 27 Prozent mehr Quartiere über die TZ gebucht worden sind, im Juli waren es sogar 34. Das bedeutet einen Umsatzzuwachs für den Zeitraum Januar bis Juli von 850.000 Euro, nämlich von 2,44 Millionen Euro (2016) auf 3,27 Millionen Euro in diesem Jahr. Dieses Geld fließt in den Ort, wie Balsmeier und Höfinghoff betonten, natürlich abzüglich der Provision für die TZ. Insgesamt betreut sie 2000 Quartiere, davon 400 im ländlichen Eiderstedt, dreiviertel sind online buchbar. Höfinghoff wertet diese Steigerung auch als einen Erfolg der verstärkten Qualifizierung von Mitarbeitern und Vermietern, des Dialogs und der regelmäßigen Informationsrunden, wie TZ im Dialog, Gastgeber-Werkstatt und Hotelier-Stammtisch. „Diese Arbeit zahlt sich für den Ort richtig aus“, so Höfinghoff.

Doch das Geld, das die TZ verdient, wird auch wieder investiert, denn der Ort muss für seine Urlauber attraktiv bleiben. Das nächste große Projekt ist das Multifunktionsgebäude am Ordinger Strand, in dem unter anderem Rettungsdienst und Sanitäranlagen untergebracht werden. Wird der Förderantrag im Herbst bewilligt, könnte mit den Bauarbeiten im März/April 2018 begonnen und das Gebäude im Herbst fertiggestellt werden. Anschließend soll dann der zweite Abschnitt der Promenade in Angriff genommen werden, doch müssen noch Finanzierung und Förderung geklärt werden.

Größere Hotelprojekte stehen derzeit nicht vor der Umsetzung, so Balsmeier auf Anfrage. An Plänen für das ehemalige Mutter-Kind-Heim Köhlbrand und für ein Hotel an der Strandpromenade werde gearbeitet.

von Ilse Buchwald

erstellt am 03.Aug.2017 | 15:00 Uhr