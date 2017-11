Bredstedt : Mehr Sicherheit für Kinder und Senioren

vergrößern 1 von 1 Foto: Rahn 1 von 1

Die Sache war für die Mitglieder des Bau-, Verkehrs- und Umweltausschusses der Stadt Bredstedt schon nach wenigen Minuten klar: In den Fahrbahnbereich vor dem Haus Hohle Gasse 15 sollte aus Sicherheitsgründen eine Fahrbahnverengung in Form einer „langgezogenen Nase“ eingebaut werden. Das jedenfalls empfahlen sie den Stadtvertretern in der nächsten Sitzung zu beschließen.

Die Begründung lieferte Bürgermeister Knut Jessen. Im besagten Haus ist sowohl eine Kinder- als auch Zahnarztpraxis untergebracht. Just in Höhe des Hauseinganges ist der Gehweg aber nur 1,25 Meter breit beziehungsweise schmal. Das sei, die Bemerkung könne er sich nicht verkneifen, eine „Genehmigungs-Sünde“ des Kreises gewesen. Mütter mit Kinderwagen, aber auch Senioren, die auf Rollatoren oder Rollstühle angewiesen sind, hätten einfach zu wenig Platz an der Stelle. Oft müssen sie kurzfristig auf die Fahrbahn ausweichen. Dort herrscht in der Regel viel Verkehr. Außerdem liege das Teilstück in einer Kurve. Zudem wird, so der Stadt-Chef, oft genug zu schnell gefahren. Man würde durch eine Verengung der Fahrbahn also zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: mehr Sicherheit für Fußgänger sowie eine effektive Verkehrsberuhigung erreichen.

Im Rahmen einer Ortsbesichtigung habe das auch der zuständige Mann für die Verkehrssicherheit beim Kreis Nordfriesland, Georg Gemkow, so gesehen. Die künftigen Bewohner der derzeit auf der Straßenseite direkt gegenüber gebauten Häuser würden ebenfalls davon profitierten, hieß es.

Auch die Empfehlung der Beschlussfassung zur Aufstellung der 7. Änderung des B-Plans Nr. 26 (Gewerbepark Mittleres Nordfriesland) segnete das Gremium einstimmig ab. Hier gehe es, so Ausschuss-Vorsitzender Wolfgang Kinsky, um zwei Dinge. Der Besitzer des Grundstücks Wittenburger Ring 30 a, b und 32 plant eine E-Kart-Bahn, die er sowohl innen, als auch außen, betreiben kann. „Hier müsste die Grundflächenzahl erhöht und der Geltungsbereich des B-Plans für Gewerbe erweitert werden“, so Kinsky.

Auch die Firma Breezer Aircraft benötigt mehr Flächen, um eine längere Werkslandebahn bauen zu können. Hierzu sei der marode und ohnehin nicht mehr gebrauchte ehemalige BGS-Sportplatz geradezu prädestiniert. Hier muss also formell die Änderung der bisherigen Fläche von „Gemeinbedarf Sportplatz“ in „Sondergebiet Werkslandebahn“ erfolgen. „Der Betrieb will expandieren, um seinen Kunden die Reparatur der nächstgrößeren Flugzeugmodelle anbieten zu können. Sie sollen dort auch gebaut werden“, ergänzte Bürgermeister Jessen. Lärmschutzmaßnahmen seien nicht erforderlich, weil die neuen Modelle leiser laufende Motoren haben.

Weiter wurde hinsichtlich des B-Plans Nr. 39 – hier geht es um das Gebiet östlich der Husumer Straße (B 5), westlich der Drelsdorfer Straße und südlich des Krankenhausweges, also zwischen vorhandener Häuserreihe an der östlichen Seite der B 5 sowie der Bahnlinie Hamburg / Westerland – der Änderung der Grundflächenzahl (GRZ) von 0,3 auf 0,4 als Empfehlung zugestimmt. In dem Bereich plant ein Investor sozialen Wohnungsbau. Er würde nach Änderung, informierte Kinsky, auch zweigeschossig bauen können. Ansonsten werde ein Fachplaner beauftragt. Insbesondere sei das Thema Lärmschutz wegen der Bahnstrecke auf den Prüfstand zu nehmen. Darauf hatte bereits der Kreis hingewiesen.