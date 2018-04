Insel- und Halligkonferenz : Mehr Sicherheit auf See gefordert

Bei der Frühjahrstagung der Insel- und Halligkonferenz auf Gröde standen die Sicherheit auf See und der Rückblick auf Erreichtes im Mittelpunkt.

30. April 2018

Dass die Strandung des Frachters „Glory Amsterdam“ Ende Oktober vor der ostfriesischen Insel Langeoog trotz eines bestehenden maritimen Unfall-Managements nicht verhindert werden konnte, stößt bei der Hallig- und Inselkonferenz (IHKO) auf Unverständnis. Um dies zu unterstreichen, unterstützen die Mitglieder einen Beschluss des nordfriesischen Kreistags. Darin werden unter anderem von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer die zeitnahe und umfassende Aufklärung der Hintergründe für die Havarie sowie dringende Verbesserungsmaßnahmen beim Unfall-Management erwartet.

Gleichzeitig erneuert die IHKO ihre Forderungen nach einer nationalen Küstenwache und der Sicherung der Nordflanke durch einen zusätzlichen vor der nordfriesischen Küste stationierten Notschlepper. Aktuell werde die mangelhafte Sicherheit auf der Nord- und Ostsee durch einen Engpass bei der Schifffahrtsverwaltung deutlich, hieß es dazu bei der Frühjahrsversammlung der IHKO auf Hallig Gröde weiter. Die beiden Nordsee-Mehrzweckschiffe „Mellum“ und „Neuwerk“ sind in der Werft und die „Scharhörn“ wurde vorübergehend von der Ostsee nach Helgoland verlegt. Für die IHKO jedoch keine akzeptable Lösung, da somit die Sicherheit auf der Ostsee gefährdet wird. Vorsitzender Manfred Uekermann hat laut Pressemitteilung die „leise Hoffnung“, dass durch das Versagen bei der Sicherung der „Glory Amsterdam“ Bewegung in die Bundes- und Landesbehörden kommt.

In seinen 30 Jahren als Bürgermeister von Gröde hat Volker Mommsen die IHKO seit ihrer Gründung 2002 begleitet. Deren Erfolg beruhe auf der starken Gemeinschaft, die sich im Laufe der Zeit entwickelt habe, betonte er bei seiner Begrüßung. „Mit dem geschlossenen Auftreten nach außen sind auch Bedeutung und politisches Gewicht gewachsen. Davon profitieren gerade die kleinen Insel- und Hallig-Gemeinden.“

Auf die vielfältigen Themen und Errungenschaften der vergangenen 16 Jahre blickte auch Uekermann zurück – mit einem guten Gefühl: „Wir haben sehr viel erreicht, auch wenn die Erfolge nicht immer sofort sichtbar sind. Veränderungen brauchen ihre Zeit.“ Im Mittelpunkt aller Aktivitäten steht das Ziel, gemeinsam die Region Uthlande und die Insel Helgoland weiterzuentwickeln und für die Herausforderungen der Zukunft sicher aufzustellen. Das Themenspektrum der IHKO erstreckt sich von Küstenschutz, Mobilität und Verkehrsanbindung über Breitband- und WLan-Versorgung bis hin zu touristischen Konzepten, Nationalpark-Partnern sowie der medizinischen Notfallversorgung von Inseln und Halligen.

Ein Erfolg der IHKO ist zum Beispiel, dass sich die Luftrettungszeiten durch eine Änderung der Alarm- und Ausrückeordnung verkürzt haben, wovon nicht nur die Halligen profitieren. Studien und Projekte unterstützen die Arbeit der IHKO, aber es wird auch sehr viel Wert auf die Verbindung zu anderen Organisationen gelegt. Durch die Mitarbeit in nationalen und internationalen Gremien – wie etwa der Arbeitsgruppe Strategie Wattenmeer 2100 oder dem Wattenmeerforum – ist der Verein gut vernetzt. Zudem kam der IHKO eine wesentliche Rolle bei der Einrichtung des Havariekommandos in Cuxhaven zu. „Auch wenn es hier immer noch Verbesserungsbedarf gibt, wie die schlechten Erfahrungen aus der Rettung der ,Glory Amsterdam‘ zeigen, so sind wir mit der Arbeit des Havariekommandos überwiegend zufrieden“, sagt Geschäftsführerin Natalie Eckelt.