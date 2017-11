Aus den Gemeinden : Mehr Platz für kleine Mildstedter

vergrößern 1 von 1 Foto: Uli Deck/dpa 1 von 1

Mit dem neuen großen Neubaugebiet Maaschen wird sich nicht nur die Einwohnerzahl Mildstedts vergrößern, sondern auch der Bedarf an Kindergartenplätzen. Doch schon jetzt sind die beiden Kindergärten – sowohl der gemeindeeigene als auch der evangelische – voll ausgelastet. Es muss etwas passieren, da war man sich in der jüngsten Sitzung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses einig. Im Raum steht aber die Frage, ob der evangelische Kindergarten erweitert oder eine neue Kindertagesstätte gebaut werden soll.

Anfang des Jahres ist das Krippengeld eingeführt worden. „Und daraufhin haben viele Eltern einen Platz angemeldet“, erklärte die Vorsitzende Telse Jacobsen (CDU). Im gemeindeeigenen Kindergarten „Regenbogen“ gibt es zwei Krippengruppen, zwei Gruppen für Jungen und Mädchen mit bis zu fünf Jahren und eine für Kinder bis zu sechs Jahren. Es seien 13 Anmeldungen auf der bestehenden Warteliste vermerkt, so Jacobsen. „Den Bedarf an Kindergartenplätzen haben wir in der Gemeinde erkannt“, machte Bürgermeister Bernd Heiber deutlich. „36 unserer 41 Grundstücke im neuen Neubaugebiet sind verkauft. Es war deutlich zu sehen – da kommen Kinder nach – und zwar eine ganze Reihe“, unterstrich er. „Da ist auf jeden Fall Planung nötig“, fügte Ausschussmitglied Klaus Jahnz (SPD) hinzu.

So viel ist klar: In Mildstedt muss erweitert werden. Nur wie und wo , das bereitet der Gemeinde Kopfzerbrechen. In den Fokus rückt dabei vor allem der evangelische Kindergarten, der bislang in einem Haus, das der Gemeinde gehört, untergebracht ist. Geprüft werden müsse nun, ob an dem Gebäude im Schulweg ein Anbau – in welcher Art auch immer – entstehen oder an anderer Stelle in der Gemeinde lieber gleich ein neuer Kindergarten gebaut werden soll. Große Sprünge kann die Gemeinde dabei nicht machen. Allein die Erneuerung der Abwasserrohre schlägt Jahr für Jahr mit 500.000 Euro zu Buche. Den Bereich Abwasserbeseitigung hat Mildstedt mit entsprechendem Beschluss an den Deich- und Hauptsielverband Eiderstedt abgegeben – und der lässt die Leitungen erneuern. Hinzu kommen außerdem die Abwassergebühren, die per Umlage zur Hälfte von den Grundstücksbesitzern und zur anderen Hälfte von der Gemeinde getragen werden. Günter Jacobsen etwa plädiert für einen Anbau oder eine Aufstockung am bestehenden Gebäude. „Wenn das technisch möglich ist. Wir sollten diese Lösung prüfen.“ Bei einer Aufstockung würde die Grundfläche nicht weiter belastet werden, antwortete Heiber. Die Aufstockung ließe sich – wenn überhaupt – auf dem Anbau realisieren.“ Ernst-Julius Levsen (AWM) lehnt diese Option ab. Das alte Mauerwerk gebe ihm zu denken, erklärte er. „Ein Neubau auf einem Grundstück wie gerade eben vorgeschlagen, das hat Charme. Anschließend sollten wir das alte Gebäude verkaufen. Leute, wir müssen zu Geld kommen.“ Auch Gerda Sell (AWM) sprach sich für einen Neubau an anderer Stelle aus. „Damit wäre auch ein großes Parkproblem gelöst“, sagte sie.

Hinsichtlich eines betreffenden Grundstückes bestehe aber noch Beratungsbedarf wie Pastor Peer Munske deutlich machte. Telse Jacobsen wies darauf hin, dass pro Kindergartenplatz bei einem Neubau 22.000 Euro Zuschuss zu erwarten wären. Bei einem Anbau wären es 15.000 Euro. Auch die Vorsitzende tendiert zum Neubau. Genauso wie Kindergartenleiter Carsten Ludwig. „Ein Neubau ist wesentlich effektiver. Und die Parkplatzsituation ist am jetzigen Standort schon chaotisch“, betonte er. Vereinbart wurde, dass sich der Finanz- und Planungsausschuss um die Finanzierung kümmert, der Bauausschuss die baulichen Dinge berät.

Das Thema wird auf der heutigen Gemeindevertreter-Sitzung im Kirchspielkrug, die um 19.30 Uhr beginnt, unter Tagesordnungspunkt 9 beraten.