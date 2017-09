Langenhorn : Mehr Möglichkeiten beim Hausbau

vergrößern 1 von 1 Foto: Rahn 1 von 1

Mit zwei Bebauungsplänen beschäftigten sich Langenhorns Gemeindevertreter in ihrer jüngsten Sitzung. Zunächst stand die Fassung des Entwurfs- und Auslegungsbeschlusses zur 5. Änderung des B-Plans Nr. 2 für das Gebiet südlich der Landesstraße (L) 13 – der Dorfstraße – und östlich der Kreisstraße (K) 38 – dem Redlingsweg – an. Mehrheitlich wurde er abgesegnet. „Wir haben den B-Plan auf den aktuellen Stand gebracht. So ist kein Wildwuchs mehr möglich“, informierte Diplom-Ingenieurin Sophie Rossow vom Büro effplan. In dem in die Jahre gekommenen Wohngebiet südlich der Dorfstraße und nördlich des Hooger Weges sei eine vernünftige Anpassung der Gebäude an geänderte Wohnverhältnisse durch Um- und Neubauten rechtlich nicht mehr möglich gewesen, so dass die Änderung nötig war. Auch das Bedürfnis der Bürger für eine individuellere, großzügigere Bauweise und mehr Gestaltungsmöglichkeiten sei berücksichtigt worden. Der Weiterentwicklung der Kindertagesstätte „Nordsterne“ durch Erhöhung der Grundflächenzahl 0,20 auf 0,30 steht nichts mehr im Wege. In den anderen Bereichen sei sie auf 0,25 erhöht worden. Dachneigungen an Hauptgebäuden sind zwischen 25 bis 50 Grad zulässig sowie nun auch Solaranlagen. In Einzelhäusern sind maximal zwei Wohneinheiten zulässig, in Doppelhäusern je Doppelhaushälfte maximal eine Wohneinheit. Auf jedem Grundstück sind zwei Stellplätze je Wohneinheit nachzuweisen.

Weiter ging es um die eingegangenen Stellungnahmen sowie Fassung des Satzungsbeschlusses zur 4. Änderung des B-Plans Nr. 3 (Jöhnkeweg), für den es einstimmig grünes Licht gab. Der Änderungsplan habe, so Bürgermeister Horst Petersen, ausgelegen. „Von Privatpersonen oder den Trägern öffentlicher Belange sind Bedenken nicht erhoben worden“, bestätigte die Planerin. Auch hier seien bauliche Anpassungen erfolgt. Die Wichtigste: Die Grundflächenzahl wurde von 0,12 auf 0,20 erhöht.



Jahresabschluss 2014

Einstimmig votierten die Vertreter pro Jahresabschluss 2014. Finanzausschuss-Vorsitzender Hans-Peter Nissen wies auf die wichtigsten Zahlen hin. So schließt das Zahlenwerk mit einer Bilanzsumme auf Aktiva- und Passiva-Seite von 18,3 Millionen Euro ab. 2013 waren es jeweils 17,8 Millionen Euro. Das Anlagevermögen beträgt 13,4 Millionen Euro, Umlaufvermögen 4,1 Millionen Euro, die liquiden Mittel 3,6 Millionen Euro, entsprechend einem Plus von 402.427 Euro. Davon entfallen 1,1 Millionen Euro zweckgebunden auf den Schmutzwasserbereich und 2,5 Millionen auf alle anderen. Das Eigenkapital auf der Passiva-Seite liegt bei 6,9 Millionen Euro. Der festgestellte Jahresüberschuss liegt bei 988.996 Euro. Der größte Anteil, so Nissen, resultiert aus der Gewerbesteuer mit 1,8 Millionen Einnahmen, einem Rekordergebnis. Der Jahresüberschuss liegt bei 988.996 Euro.

Schließlich informierte der Gemeinde-Chef, dass ein Grundstück im Baugebiet am Pastorat wieder frei zum Verkauf geworden sei. Wegen der Lage sei es ein „Sahnestück“.