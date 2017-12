Nordfrieslands Bauwirtschaft : Mehr Mitarbeiter am Bau

vergrößern 1 von 1 Foto: zds 1 von 1

erstellt am 29.Dez.2017

Es läuft derzeit rund für die Bauwirtschaft, denn der Wohnungsbau und kommunale Investitionen sorgen deutschlandweit für volle Auftragsbücher. Auch im Kreis Nordfriesland? Hier lautet die Bilanz: Weniger Umsatz – mehr Beschäftigte. Die 293 Betriebe meldeten zum Stichtag Ende Juni 2016 insgesamt 2677 Arbeitsplätze.

Vergleichswerte liefern dabei sowohl aktuelle Juni-Werte, als auch der Umsatzwert des gesamten Vorjahres. Daraus ergibt sich für die Baubetriebe im Kreis Nordfriesland folgendes Bild: Der im Jahr 2015 erzielte Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4,7 Prozent auf rund 316,9 Millionen Euro (Vorjahr: 332,6 Millionen Euro).

Die Branche blickt alljährlich mit Spannung auf die veröffentlichten Zahlen des Stichtags 30. Juni, an dem die Betriebe und Beschäftigten im Bauhauptgewerbe gezählt werden. Zum Bauhauptgewerbe gehören der Hoch- und Tiefbau sowie Firmen für „vorbereitende Baustellenarbeiten“, die beispielsweise Altbauten abbrechen und für die Entwässerung der Baustellen sorgen. Die Statistik zeigt die Entwicklungen in der Branche.

Der in ganz Schleswig-Holstein erzielte Jahresumsatz 2015 lag mit seinen 3,1 Milliarden rund 31,71 Millionen Euro über dem Vorjahreswert. Deutschlandweit wurden im Kalenderjahr 2015 rund 103 Milliarden auf dem Bau umgesetzt (Vorjahr: 101 Milliarden).

Bleibt man bei den hiesigen Baufirmen, entwickelten sich deren Gesamtumsätze in den vergangenen fünf Kalenderjahren folgendermaßen: Im Jahr 2012 machten die Firmen im Kreis Nordfriesland Umsätze in Höhe von rund 290,3 Millionen Euro. Ein Jahr später erhöhte sich die Summe auf 333,7 Millionen Euro. Im Jahr 2014 meldeten die Firmen einen Umsatz von 332,6 Millionen Euro und bis Ende 2015 sank die Umsatzsumme auf nun 317 Millionen Euro. Das waren übrigens 10,2 Prozent des in Schleswig-Holstein erwirtschafteten Gesamtumsatzes von 3,1 Milliarden Euro.

Die Umsätze wurden bei uns im Kreis Nordfriesland von 2677 Mitarbeitern erwirtschaftet. Somit erhöhte sich die Mitarbeiterzahl hier gegenüber dem Vorjahr um 89.

Bundesweit kurbelt die boomende Bauwirtschaft den Arbeitsmarkt an. Zum Stichtag 2016 kletterte die Beschäftigtenzahl deutschlandweit um 17.200 auf 789.000 Mitarbeiter auf den Baustellen und in den Betrieben. Davon waren 25.764 in Schleswig-Holstein beschäftigt.

Wie im Vorjahr kurbeln zwei Sondereffekte die Bauwirtschaft an: Zum einen der weiterhin akute Bedarf an zusätzlichem Wohnraum, zum anderen die öffentliche Investitionswende, die inzwischen auch die kommunalen Investitionen erfasst habe.