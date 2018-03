Freiwillige Feuerwehr Husum : Mehr Leute, mehr Einsätze

307 Mal musste die Freiwillige Feuerwehr Husum im vergangenen Jahr ausrücken – 107 Mitglieder standen dafür zur Verfügung.

von shz.de

05. März 2018, 09:00 Uhr

Beeindruckende Zahlen vom aktiven Leben der Freiwilligen Feuerwehr Husum präsentierte Gemeindewehrführer Jürgen Jensen bei der Jahreshauptversammlung in der Feuerwache. Derzeit verfüge die Wehr zusammen mit der Schobüller Wache über 107 Einsatzkräfte – „und damit liegen wir deutlich über der Sollstärke von 96.“ So habe die Husumer Wehr den Höchststand von 2013 wieder erreicht. Dankbar zeigte er sich über die acht weiblichen Mitglieder. „Wir schätzen sie sehr und möchten sie auf keinen Fall missen.“ Das Durchschnittsalter der Mitglieder liege bei knapp 43 Jahren.

Im vergangenen Jahr sei die Anzahl der Einsätze im Vergleich zu 2016 deutlich gestiegen, rechnete der Gemeindewehrführer vor. „Insgesamt mussten wir mehr als 300 Mal ausrücken und wurden somit alle 28,5 Stunden um Hilfe gerufen.“ Der deutliche Anstieg in den vergangenen zehn Jahren sei unter anderem durch die vermehrten Sturmeinsätze begründet. Auch die Zahl der Notfalleinsätze, bei denen hilflose Menschenm gerettet werden müssen, sei gestiegen. „Das wird uns auch in den nächsten Jahren immer mehr beschäftigen und liegt daran, dass viele Menschen bis ins hohe Alter in ihrer Wohnung bleiben wollen.“ Auch die hohe von Brandmeldeanlagen ausgelöste Einsatzzahl falle aus dem Raster. „Hier hat es sich aber gezeigt, dass es wenig Fehlalarme gibt.“ Somit müsse man jede Meldung ernst nehmen. Zwar dominierten bei den 307 Einsätzen immer noch die Brandeinsätze. „Aber die technischen Hilfeleistungen etwa bei Unwetter werden deutlich mehr, darauf müssen wir uns einstellen.“ Mit dem Sturmtief „Sebastian“ im vergangenen Jahr seien allein 27 Einsätze verbunden gewesen.

Sorge mache ihm die geringe Anzahl der Atemschutzgeräteträger: „Momentan haben wir nur 42 Kameraden, die entsprechend ausgebildet sind, das ist deutlich zu wenig.“ Nicht nur bei Bränden, sondern insbesondere bei technischen Hilfeleistungen sei ein Einsatz ohne Atemschutz nicht möglich. Derzeit befinde sich ein Kamerad in der Ausbildung, drei weitere seien gemeldet. Auch bei der Mitgliederwerbung müsse das ein Thema sein, so Jensen. Dagegen habe die Wehr genügend Einsatzkräfte, die mit den entsprechenden Führerscheinen für die schweren Feuerwehrfahrzeuge ausgestattet seien. Derzeit unterhalte die Husumer Wehr zwölf Fahrzeuge. Dazu zähle auch die 27 Jahre alte Drehleiter. „Die wird in der zweiten Hälfte des Jahres durch ein neues Fahrzeug ersetzt“, kündigte Jensen an.

Jugendfeuerwehrwart Tobias Bispeling ging in seinem Bericht auf die Ausbildung der 24 Jugendlichen ein. So konnten einige von ihnen erfolgreich die Prüfungen zur Leistungsspange absolvieren. Weiter berichtete er über zahlreiche Aktivitäten aus dem vergangenen Jahr. Dazu gehörte unter anderem die Orientierungsfahrt bei der Partnerfeuerwehr Heilbad Heiligenstadt, der Aktionstag im Hansapark und die Großübung in Bredstedt. „Höhepunkt 2017 war jedoch das 60-jährige Bestehen der Jugendfeuerwehr Husum“, so Bispeling weiter. „Diesen Geburtstag haben wir zusammen mit befreundeten Feuerwehren mit einem einwöchigen Jubiläumszeltlager gefeiert.“

Bürgermeister Uwe Schmitz lobte den ungebrochenen Idealismus und die Einsatzbereitschaft der Feuerwehrkameraden. Auch Dirk Benzmann, Leiter der Husumer Polizeidienststelle, lobte die gute und enge Zusammenarbeit mit der Wehr. Die Verbindung zwischen Feuerwehr und Polizei sei stabil und verlässlich.

Tim Henri Goldschmidt wurde zum Gruppenführer der vierten Gruppe gewählt. Damit gehört er für sechs Jahre dem Wehrvorstand an. Weiterhin bestimmten die anwesenden Mitglieder Wilfrid Deckmann zum Sprecher. hjm