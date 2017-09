Naturschutz : Mehr Lebensqualität für Uferschnepfen

vergrößern 1 von 1 Foto: Stiftung Naturschutz SH 1 von 1

Für Vögel ist es eine gute Nachricht, Raubtieren wird sie eher nicht gefallen: Im Ostermoor bei Seeth werden jetzt die Polder für die europaweit bedrohten Uferschnepfen und andere Wiesenvögel auf Vordermann gebracht. Deshalb flacht die Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein im Rahmen des Projektes „LIFE-Limosa“ die letzten Gräben ab. Mit dem anfallenden Aushub werden im Polder neue, höher gelegene Brutinseln als Schutz vor bodenlebenden Räubern wie Fuchs, Marderhund oder Marder angelegt. Darüber hinaus werden die Dämme des Polders in einigen Bereichen leicht erhöht.

Die Polder sind insgesamt rund 37 Hektar groß. Vor zwei beziehungsweise drei Jahren hat die Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein zusammen mit ihrem Partner aus dem MOIN (Michael-Otto-Institut in Nabu, Bergenhusen) angelegt. Das Besondere dabei: Der Wasserstand ist regulierbar, um insbesondere Uferschnepfen, aber auch anderen Wiesenvögeln wie Kiebitz, Rotschenkel und Bekassine, optimale Brut- und Nahrungsbedingungen zu gewährleisten. Die Polder sammeln den Regen im Winter und sorgen so für hohe Wasserstände im Frühling. Bei ausbleibenden Niederschlägen kann aktiv Wasser in die Polder gepumpt werden. Genauso kann überschüssiges Wasser im Frühjahr oder nach Ende der Brutzeit zur extensiven Bewirtschaftung abgelassen werden. Mit Hilfe der Polder werden die früher üblichen Treene-Winterhochwasser simuliert, ohne dass Nachbargrundstücke beeinträchtigt werden.

Ziel der Naturschützer ist es, den Vögeln temporäre Flachwasserzonen, ein übersichtliches Brutgelände und stocherfähige Böden anzubieten. In diesem Terrain können sich auch die jungen Uferschnepfen auf die Jagd nach ihrer Lieblingsspeise – Insekten und Spinnen – machen.