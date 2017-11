Diako Nordfriesland : Mehr Klinikplätze für Suchtkranke

vergrößern 1 von 1 Foto: Bauer 1 von 1

von hn

erstellt am 12.Nov.2017 | 10:00 Uhr

Bei der Diako Nordfriesland in Breklum rollen wieder die Bagger. Dort wird die Fachklinik für Rehabilitation auf 120 Plätze (bisher 80) erweitert. „Die Nachfrage nach Therapieplätzen für abhängigkeitskranke Menschen ist hoch. Dabei sind Suchterkrankungen immer auch ein Spiegel unserer Gesellschaft“, erläutert Fachklinik-Leiter Dr. Rainer Petersen. „Computer- und Internetsucht nehmen seit Jahren zu und wir sind eine der wenigen Kliniken im Norden, die für diese Betroffenen eine spezifische Rehabilitation anbieten. Dies ist für eine erfolgreiche Behandlung sehr wichtig.“ Auch der demographische Wandel wirke sich auf den Bedarf aus. So werde mit dem Neubau auch das spezielle stationäres Angebot für suchtkranke Senioren ausgebaut. Bei diesen Menschen sei neben der Alkoholsucht oft auch die Abhängigkeit von Medikamenten Grund für eine Therapie. Die Rehabilitation von Senioren folgt nach Aussagen von Petersen einem anderen Konzept als die von jungen Erwachsenen, die noch am Anfang oder in der Mitte ihres Erwerbslebens stehen: „Unter anderem ist die Würdigung der Lebensleistung, die Förderung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und die Vermeidung von Krankheiten und Pflegebedürftigkeit ein wichtiger Aspekt der Therapie“, so der Experte. Zudem könne ein neues Angebot für Menschen mit traumatischen und Suchterkrankungen angeboten werden. „Nur wenige Kliniken halten dieses kombinierte Angebot vor, dabei ist der Bedarf hoch und die kombinierte Therapie sehr sinnvoll“, so Petersen. Studien zeigten, dass Trauma-Folgestörungen bei 1,5 bis zwei Prozent der Bevölkerung vorkommen. Es seien Reaktionen auf sehr belastende Ereignisse wie körperliche und sexualisierte Gewalt, von Natur- oder durch Menschen verursachte Katastrophen oder schwerwiegenden Unfälle. Die Baumaßnahme umfasst zwei neue dreistöckige Flügel für die Fachklinik für Rehabilitation jeweils auf der südlichen und westlichen Seite sowie Erweiterungen der Therapieräume im Bereich Ergo- und Bewegungstherapie. Gleichzeitig wird das Freizeitangebot für die Rehabilitanden ausgebaut. Auch neue Arbeitsplätze entstehen: „Wir stellen ab Beginn des Jahres 2018 qualifiziertes Personal ein“, so der Leiter der Fachklinik für Rehabilitation.