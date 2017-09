Schwabstedt : Mehr Hilfsangebote gefordert

vergrößern 1 von 1 Foto: Bülck 1 von 1

Das Interesse an der Tagesordnung war offensichtlich groß: Zahlreiche Schwabstedter fanden sich zur jüngsten Sitzung des Sozial-, Jugend- und Kulturausschusses im Treenehaus ein.

Besonders wichtig war dem Vorsitzenden Gerd Delle das Thema Dorfkümmerer. „In den umliegenden Orten gibt es ihn bereits“, erklärte Delle. Er wolle die Einrichtung so einer Stelle auch für Schwabstedt und das Kirchspiel in die Diskussion einbringen. „Sowohl jüngere als auch ältere Menschen profitieren von solch einer Einrichtung“, machte Tanja Heinrichs deutlich, die unter anderem als freiberufliche Legasthenie-Trainerin und Lektorin arbeitet. „Ich übersetze zum Beispiel offizielle Schreiben in eine Sprache, die jeder versteht. Ein Dorfkümmerer ist für jeden da, der Hilfe braucht.“ Es gebe Heinrichs zufolge relativ viele Möglichkeiten, Gelder dafür zu bekommen. Man müsse diese jedoch beantragen, und das laufe nur über die jeweilige Gemeinde. Darüber hinaus gebe es auch die Möglichkeit, finanzielle Mittel über Crowd-Funding einzuwerben. „Im Moment haben wir sehr viel Bedarf bei alleinerziehenden Müttern“, betonte Heinrichs. Und der Dorfkümmerer habe einen weiteren entscheidenden Vorteil: „Bevor irgendein Gremium zusammentritt und berät, hat dieser den Fall oft schon gelöst“, fügte Coach Horst Wienen hinzu. „Es gibt Dinge, da muss sofort gehandelt werden.“

Begeistert von der Idee zeigte sich Schwabstedts stellvertretende Bürgermeisterin Eike Hansen. „Da müssen wir ein Konzept erarbeiten“, sagte sie. „Ich finde, es hört sich gut an“, meinte auch Finanzausschuss-Vorsitzender Wolfgang Gottschlich. Er gab aber zu bedenken, dass Schwabstedt als Bedarfsgemeinde nicht in der Lage sei, einen Dorfkümmerer hauptamtlich zu bezahlen. Trotzdem war sich das Gremium einig, dass der Bedarf da sei und man auf die Einrichtung so einer Stelle hinarbeiten möchte. Tanja Heinrichs erklärte sich bereit, diese dann auch zu übernehmen.

Viel Aufmerksamkeit zog an diesem Abend auch das Thema Hunde-Freilauf auf sich. Bis jetzt gibt es nur in Bredstedt und St. Peter-Ording so eine Fläche. Doch in Schwabstedt steht die Einrichtung eines „Hunnenfreelops“, der von zahlreichen Hundebesitzern schon lange gefordert wird, kurz bevor. Und da war viel Glück mit im Spiel: Der Gemeinde wurde kürzlich ein größeres Gelände geschenkt, das sie den Hundefreunden zur Verfügung stellte. Die reagierten prompt und gründeten einen Verein. „Vom Finanzamt haben wir schon die Gemeinnützigkeit zuerkannt bekommen“, berichtete Vorstandsmitglied Wolfgang Pioch. Der Verein für Hunnenfreelop wolle den Platz auf eigene Kosten einzäunen. Der verlesene Nutzungsantrag für das Gelände wurde dem Gemeinderat im Sozialausschuss einstimmig zur Annahme empfohlen.

Da Jesper Steffen verhindert war, berichtete Gerd Delle aus der Jugendarbeit im Kirchspiel Schwabstedt. Die Jugendlichen werden mittlerweile nicht mehr in der Ramstedter Jugendhütte betreut, sondern in der Schwabstedter Mehrzweckhalle. Regelmäßig nehmen mindestens 14 Jugendliche teil, erklärte Delle. Jesper Steffen sei jeden Dienstag vor Ort. „Für unser gesamtes Kirchspiel arbeitet der Jugendbetreuer also einmal in der Woche an einem Nachmittag?“, fragte Gemeindevertreter Broder Pörksen ungläubig. Ja, antwortete Delle. Der Jugendbetreuer sei anteilig für die sechs Kirchspiels-Gemeinden und für Rantrum eingestellt. Steffen möchte nun die Küche in der Mehrzweckhalle nutzen. Der Ausschuss stimmte diesem Anliegen als Empfehlungsbeschluss an den Gemeinderat zu.

Gemeindevertretung Schwabstedt tagt am Donnerstag (28.)



Im Schwabstedter Fährhaus tagt am Donnerstag (28.) ab 20 Uhr der örtliche Gemeinderat. Neben denen vom Sozialausschuss eingereichten Themen (siehe oben) geht es unter anderem um folgende Tagesordnungspunkte: B-Plan Nr. 17 (östlich Schlossstraße, südlich Kirchenstraße), Anträge des Seniorenbeirates auf Druck einer Infobroschüre und Aufstellung von Bewegungsgeräten auf dem Treenevorland, die Thema Parkflächen an der Schlossstraße und Einrichtung einer Geschwindigkeitsbegrenzung für die Straße Am Mühlenberg und Schlossstraße, Umgemeindung von Flächen der Gemeinde Schwabstedt in die Gemeinde Ramstedt sowie der Jahresabschluss 2016.