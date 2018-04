TSV Husum 1875 : Mehr Geld für Investitionen

Die Mitgliederversammlung gibt grünes Licht für höhere Ausgaben.

von shz.de

03. April 2018, 11:00 Uhr

Die Ehrungen vorweg: So eröffnete Detlev Hansen, Vorsitzender des Turn- und Sportvereins (TSV) Husum 1875 die jüngste Mitgliederversammlung. Rebecca Sara Lee Bieder und ihr Bruder Jeremias Peter Lee Bieder wurden als Sportlerin beziehungsweise Sportler des Jahres ausgezeichnet. Beide betreiben die chinesische Kampfkunst Wushu Kung-Fu. „Durch die berufliche Tätigkeit des Vaters in China haben sie schnell den Weg zum Kampfsport gefunden und wurden von einer Wushu-Meisterin der staatlichen Wushu-Ausbildungsstätte in Shanghai entdeckt“, berichtete Hansen. Beim Wushu-Cup feierten die beiden jungen Sportler bereits großartige Erfolge.

Die weibliche Handball-D-Jugend wurde Mannschaft des Jahres. Die Handball-Sportlerinnen konnten die Saison 2016/ 2017 als bestes nordfriesisches Team abschließen. „Letztendlich durften sich die Mädchen auch noch über die Kreismeisterschaft freuen.“ Mit dem Sportabzeichen zeichnete der Vorsitzende anschließend 25 Sportlerinnen und Sportler aus.

Großes Lob erhielt Burkhard Müller vom Vereinsvorsitzenden. Vor 40 Jahren hatte er die Lagerleitung des Zeltlagers am Stocksee übernommen. „Bei insgesamt 57 Jahren, die es diese Ferienfreizeit nun gibt, kann man sich vorstellen, wie diese Veranstaltung durch dich geprägt wurde.“

In seinem Bericht hob der Vorsitzende die Arbeit der Übungs- und Abteilungsleiter hervor. „Nur durch sie ist der Verein erfolgreich, nur durch sie macht es den Teilnehmern Spaß, dabei zu sein.“ Derzeit zähle der Verein 2020 Mitglieder. „Somit sind die vergangenen Jahre für uns sehr positiv verlaufen“, resümierte Hansen. Derzeit stagniere aber die Mitgliederzahl.

Aber auch kritische Anmerkungen gehörten zum Bericht. So werde die Gewinnung von Übungsleitern zunehmend schwieriger, weil es bei kommerziellen Anbietern höhere Bezahlung gebe. „Das ist für uns als Verein aber nicht machbar“, stellte Hansen klar. Derzeit habe der TSV 24 Abteilungen mit etwa 100 Übungsleitern. Einen breiten Raum nahm sein Bericht über die zahlreichen Sportarten ein. Steel-Darts- und Hockey-Abteilung wurden ausgebaut, auch die Angebote im Fitness- und Gesundheitssport-Bereich. Neu im Programm sei die Trampolingruppe für Kindergartenkinder. Großes Interesse gebe es auch bei Schwimmkursen.

Ein weiters Thema waren die beabsichtigten Baumaßnahmen. Schon während einer außerordentlichen Mitgliederversammlung war eine Investitionssumme in Höhe von 160.000 Euro beschlossen worden. Doch das Ergebnis der Ausschreibungen sei höher gewesen. Nach einer kurzen Diskussion beschloss die Mitgliederversammlung: „Die Investitionssumme wird auf 180.000 Euro hochgeschraubt mit der Ermächtigung, dass der Vorstand die Summe um 15.000 Euro überschreiten darf.“ Dem Vorstand bleibe es vorbehalten, die Finanzierung der Investition vollständig aus den Rücklagen zu zahlen oder dies – aus wirtschaftlichen Erwägungen heraus – mit 100.000 Euro aus Krediten zu finanzieren. Auch für die Anschaffung eines neuen Vereinsbusses gaben die anwesenden Mitglieder grünes Licht.

Rasch gingen die Vorstandswahlen über die Bühne. Detlev Hansen wurde in seinem Amt als erster Vorsitzender bestätigt. Als neue Kassenwartin wurde Dörte Empen einstimmig gewählt. Desweiteren wurden Holger Schmidt für den Bereich Bildung, Bianca Schaar (Soziales), Christian Jessen (Jugend), Bärbel Trautmann (Wettkampf) und Lars Rohwer (Breitensport) in den Vorstand gewählt.