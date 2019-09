32. landesweiter AOK-Lauftag : Mehr als 1500 Schülerinnen und Schüler in Husum am Start

Alle Teilnehmer wählten ihr eigenes Lauftempo selbst und wurden am Ende mit Abzeichen belohnt.

20. September 2019, 17:48 Uhr

Mehr als 1500 Schülerinnen und Schüler nahmen am Freitag am 32. landesweiten AOK-Lauftag in Husum teil. AOK-Direktor Thomas Haeger und Carsten Kock von R.SH gaben den Startschuss auf dem Marktplatz. Von dort aus ging es zum Rundkurs in den Schlosspark.

Es ging darum, gemeinsam das Lauftempo zu finden und sich gegenseitig zu unterstützen. Hauke Klenz, Ferdinand-Tönnies-Schule Husum

Ihre Laufzeit durften sich die Teilnehmer selbst aussuchen. Schnelligkeit war nicht oberstes Gebot, so Mitorganisator Hauke Klenz (Ferdinand-Tönnies-Schule): „Es ging darum, gemeinsam das Lauftempo zu finden und sich gegenseitig zu unterstützen.“ Für alle erfolgreichen Läufer gab es Abzeichen.