Witzworter Benefiz-Konzert : Mehr als 1000 Besucher beim Open-Ei

Ein wenig erinnerte das mittlerweile neunte Witzworter Benefiz-Festival Open-Ei unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Willi Berendt an das weltgrößte Heavy-Metal-Ereignis in Wacken. Ziemlich aufgeweicht war nämlich die Festwiese durch die Regenfälle der vergangenen Tage. Doch davon ließen sich weder Besucher noch das Team um Organisator Michael Nymand – er ist seit drei Jahren als Nachfolger für den Erfinder des „Ei“, Maik Schultze, hauptverantwortlich dabei – beeindrucken.

Moderiert wurde das Festival von Thomas Thomsen, bekannt auch als Falco-Double, und Sebastian Laubach, alias „DJ BUZZ-T“, die sich mit Ansagen und Interviews abwechselten. Den Anfang machte das Duo „Nordic Sound“. Die charmanten Damen Vanessa Klein und Levke Seehusen punkteten mit einem Mix aus Schlagern. Der dann als „One-Man-Band“ daherkommende vielseitige Musiker und Sänger Lutz Drenkwitz unterbrach seinen Auftritt gern kurzfristig für eine Live-Schaltung direkt in das Motorflugzeug, das seine Runden über dem Platz drehte. Der Chef der Flugschule Husum, Jens Kahl, hatte als Passagiere Moderator Thomas Thomsen mit der elfjährigen Witzworterin Nele Davids mit an Bord. Damit sollte Lust auf den Hauptpreis der Tombola, ein Rundflug über Eiderstedt, gemacht werden. „Ich bin noch nie geflogen. Hat Spaß gemacht“, so der Kommentar der Schülerin, die stellvertretend für ihren Vater, der sich seit Jahren ehrenamtlich im Open-Ei-Team engagiert, mitfliegen durfte. „Ein tolles Bild von hier oben“, bekundete der Moderator, der selbst auch noch nie in einem Sportflugzeug gesessen hatte.

Immer mehr in Fahrt kam das abwechslungsreiche Musikprogramm, dabei waren unter anderem die Bands Nixis, NoorRock und Rare Tones. Bei dem Quartett Blueheiß war der Name Programm. Die vier Dithmarscher heizten dem Publikum mit ihrem „U-Boot Rock’n Roll gehörig ein. Nicht minder ging die Post ab bei den Auftritten der Steve-Breit-Band oder Tom Miller als Elvis-Presley-Double sowie Dirk Maron als Double des Schlagerstars Wolfgang Petry.

„Ich bin total glücklich“, so das Resümee des Organisators am Ende eines langen Tages. Trotz Wetterlage seien nach seiner Einschätzung auf jeden Fall über 1000 Besucher da gewesen. Er sei auf die Spendensumme gespannt und danke schon jetzt allen, die sich beteiligt hätten. Kassensturz werde in Kürze gemacht. Diesmal werden die Erlöse in einen Fond zugunsten der Kinder- und Jugend-Hospizarbeit, vorwiegend für Einrichtungen in Husum, Flensburg, Rendsburg oder Meldorf, eingezahlt.

„Danke auch den Musikern, die ohne Gage aufgetreten sind, Sponsoren und meinem tollen Team“, so Nymand. Nicht vergessen wolle er Ehrenamtlerin Heidi Meves, die von Anfang an dabei gewesen sei, zuständig für die Logistik und Verköstigung der Musiker, die Landjugend Evershop sowie Blaujacken.