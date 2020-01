Serie hallo Nachbar : Mathias Barthel: „Ich habe eine große innere Ruhe“

Mathias Barthel sitzt am Empfang des BBZ in Niebüll und hilft häufig Anrufern weiter, die in der Krise stecken.

03. Januar 2020, 10:49 Uhr

Mathias Barthel (39) bleibt immer komplett ruhig. Der Verwaltungsangestellte arbeitet im Beratungs- und Behandlungszentrum (BBZ) in Niebüll. Dort klingelt der Apparat am laufenden Band, Besucher kommen und gehen. Bei Telefonaten geht er immer freundlich und bedacht auf die Anrufer ein, denn manchmal ist „Not am Mann“. Dabei muss er sich in die Situation der Anrufer reindenken. Seine sonore, freundliche Stimme hilft manchmal über die Hemmschwelle des Anliegens hinweg.



Wie sind Sie zu dieser Arbeit gekommen?

Nach meiner kaufmännischen Ausbildung und ein paar Jahren im Job bin ich arbeitslos geworden und in den Hartz IV-Bezug gerutscht. Dann bot sich die Gelegenheit eines Ein-Euro-Jobs im Diakonischen Werk Südtondern. Nach einem Jahr bin ich 2008 erst auf 400-Euro-Basis angestellt worden. Einige Zeit später bekam ich eine unbefristete Vollzeitstelle.



Was machen Sie noch außer Empfang und Telefonzentrale?

Alles, was im Verwaltungsbereich anfällt – Terminkoordinationen, Rechnungen schreiben, Korrespondenzen mit verschiedensten Behörden und Firmen, Unterstützung bei internen Veranstaltungen...und noch einiges mehr.

Was mir auch sehr am Herzen liegt ist die Arbeit mit der JiMs Bar (Jugendschutz im Mittelpunkt, Anm. der Redaktion). Wir wollen dort vermitteln, dass Feiern auch ohne Alkohol geht und alkoholfreie Cocktails sehr gut schmecken können. Mit unserer Bar und den Indoor-Tresen sind wir auf vielen öffentlichen und privaten Veranstaltungen und Feiern und geben leckere alkoholfreie Cocktails aus, die von Jugendlichen und Erwachsenen geshakt werden.



Fällt es in ihrem Beruf schwer, die Ruhe zu bewahren?

Im Normalfall ist es nicht schwer, natürlich gibt es immer mal besondere Umstände… aber grundsätzlich kann ich sagen, dass ich eine große innere Ruhe habe.



Haben Sie sich an Kindern geschult?

Ich habe drei Patenkinder, da ist die Ausgeglichenheit schon groß. Als erstes konnte ich an meinen beiden Neffen üben, die allerdings schon erwachsen sind. Eine besondere Ausbildung habe ich keine.



Haben Sie besondere Hobbys?

Ich fotografiere leidenschaftlich gern, sei es die Landschaft oder Tiere. An Portraits mit Menschen muss ich mich üben. Ein paar meiner Bilder sieht man im Wartebereich des BBZ auf dem Info-Fernseher.



Was verbindet Sie mit Nordfriesland?

Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Ich liebe die Natur, die Weite und meistens auch das Wetter. Ein Spaziergang bei Sturm auf dem Deich in Dagebüll oder bei schönem Wetter um die Fischteiche im Langenberger Forst sind etwas Herrliches.