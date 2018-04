Messe in Mildstedt : MAT-Messe wieder ein Erfolg

Mildstedts Messe-Chefin Telse Jacobsen – von der ersten Messe an dabei – nimmt „mit einem lachenden und einem weinenden Auge“ Abschied.

23. April 2018

Für Messe-Chefin Telse Jacobsen, die die bekannte MAT (Messe-Ausstellung-Treffpunkt) seit der ersten Veranstaltung im Jahr 2005 federführend leitete, war es ihrem eigenen Bekunden zufolge „ein Abschied mit einem lachenden und einem weinenden Auge“. Immer war sie mit großem Einsatz dabei, hat unendlich viele Stunden geplant und organisiert und das Leitungsteam, aber auch die Aussteller im Vorfeld stets zu zahlreichen Treffen eingeladen. Zeitlich bekommt die rührige Managerin, die Sitz und Stimme im NF-Kreistag hat, Mildstedts Vizebürgermeisterin und in mehreren Organisationen engagiert dabei ist, dies alles „nicht mehr unter einen Hut“. „Man muss Abschied nehmen, wenn es am Schönsten ist“, bekannte sie am Sonnabendmittag beim Rundgang mit vielen geladenen Gästen.

Diese Eröffnungsveranstaltung hat seit der ersten MAT Tradition – und wurde diesmal vom Radiomann Carsten Kock moderiert: Gut eine Stunde lang stimmte er seine Gäste mitreißend ein und nahm am anschließenden Rundgang teil. Vom Motto „Viel los auf dem Lande“ konnte sich der Moderator selbst überzeugen – und seine Gäste konnten da nur einstimmen. In Interviews äußerten sich MdB Astrid Damerow, die NF-Landfrauenvorsitzende Margrit Albrecht, Amtsvorsteherin Eva-Maria Kühl, LVB Claus Röhe, Unternehmer und Gäste durchweg positiv. Der Moderator tat ein Übriges: Über eine Direktschaltung erreichte er Landrat Dieter Harrsen auf dem Frankfurter Flughafen von der Rückreise aus dem Urlaub. „Ich kann mich noch gut an die letzte Messe erinnern“, signalisierte der Verwaltungs-Chef, „und bin immer noch sehr angetan von der großen Frauenpower in Nordfriesland.“ Amtsvorsteherin Eva-Maria Kühl sprach von der „Messe der unendlichen Möglichkeiten“.

Gut eingestimmt folgte dann der traditionelle Eröffnungsrundgang durch die Mildauhalle – und da präsentierten sich rund 60 Aussteller mit liebevoll aufgebauten Ständen und gaben bereitwillig Auskuunft. Vertreten waren ebenfalls DRK, SoVD, Awo, Fremdenverkehrsverein, Jäger, die Deutsche Herzstiftung, Bürgerbreitbandnetzgesellschaft, Stadt Friedrichstadt, Amt Nordsee-Treene, und eine Versicherung bot unübersehbar an: „Schönwetter versichern viele – wir versichern Nordfriesland!“

Das Rahmenprogramm war ebenfalls bunt und vielfältig – junge Darsteller des Schulzirkus Milki (Gemeinschaftsschule Mildstedt) traten auf, Linedancerinnen ebenso. Es gab eine Modenschau, die Zauberer Volker Articus und Bahne Beliaeff demonstrierten ihr Können, und für die Tombola hatten die Standbetreiber großherzig gespendet. Die Jugendfeuerwehrensorgten auf dem Freigelände für Wasserspiele, Oldtimer-Besitzer präsentierten dort ihre betagten Traktoren und ein Biohof stellte sich vor. Tradition hat auch, dass der gesamte Erlös den Jugendlichen aus dem Amtsbereich zugute kommt. Die beteiligten Handels- und Gewerbevereine werden die Summe wie in allen Vorjahren verteilen. Die äußerst zufriedene Abschlussbilanz am Sonntagnachmittag von Messechefin Telse Jacobsen: „Ich bin überwältigt; diese Messe ist einfach grandios gelaufen. Wir haben den sprichwörtlichen Bombenerfolg – viele Besucher, angeregte Gespräche mit Ausstellern – es war wieder einmal sozusagen ein Rundumpaket!“