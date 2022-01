Corona in Nordfriesland : Maskenfrei, aber angemeldet: Impfgegner ziehen durch Husums Innenstadt

Den Sonnabendnachmittag nutzte eine größere Gruppe Impfgegner zu einem weiteren Protestzug durch Husums Innenstadt. Rund 200 Menschen, aufgeteilt in zwei Gruppen, nahmen teil.

Herbert Müllerchen

16. Januar 2022, 10:44 Uhr

Wieder demonstrierten gut 200 „Spaziergänger“, wie sich die Impfgegner bezeichnen, vor dem Husumer Rathaus, um gegen die ihrer Meinung nach unverhältnismäßigen Pandemie-Verordnungen und der möglichen allgemeinen Impfpflicht zu protestieren. Von dort startete die Gruppe am Sonnabendnachmittag zu einem „Spaziergang“ durch die Innenstadt.

Die Initiatoren einer Telegram-Gruppe hatten die Impfgegner dazu aufgerufen, auch weitere Personen mitzubringen. In dem Text verwiesen die Initiatoren auch auf lange und gute Gespräche sowohl mit dem Kreis, der Polizei und dem Ordnungsamt Husum. „Es ist ihnen superwichtig, dass wir gemeinsam auf die Straße gehen“, schrieb die Telegram-Gruppe in ihrem Rundschreiben. Und weiter heißt es in dem Aufruf: „Sie stehen voll hinter uns.“

Zwei Gruppen im Abstand von 20 Metern

So sei vereinbart worden, in Gruppen bis zu 100 Menschen zu gehen. Und mit einem Abstand von 20 Metern könne sich eine weitere 100-Mann-Gruppe anschließen. „So bekommen wir das Thema Maske vom Tisch“, heißt es weiter in dem Internet- Aufruf der Telegram-Gruppe. Dies sei ein ziemliches Entgegenkommen des Kreises. Wie die Kreisverwaltung auf Anfrage bestätigte, sei die Versammlung ordnungsgemäß angezeigt worden.

Nach der Demonstration am vergangenen Montagabend, bei dem die Teilnehmer ohne Maske auftraten, war von Seiten des Kreises zu hören: „Angesichts der hohen verfassungsrechtlichen Bedeutung politischer Versammlungen muss es das selbstverständliche Ziel einer Versammlungsbehörde sein, Demonstrationen bei Auftreten kleinerer Verstöße gegen die Vorschriften nicht sofort aufzulösen.“

Gleichzeitig kündigte der Kreis an, „stets unter Würdigung der Umstände des Einzelfalls, erneut die gebotene Verhältnismäßigkeitsprüfung vorzunehmen und, soweit erforderlich, anlassbezogen entsprechende Maßnahmen einzuleiten“.

Entscheidung nach aktueller Corona-Verordnung

Grundlage hierfür sei die aktuelle Corona-Bekämpfungsverordnung. Darin heißt es, dass die Versammlungsbehörden in Schleswig-Holstein nach der Durchführung dieser Prüfung und in Absprache mit den zuständigen Gesundheitsbehörden Abweichungen von der Maskenpflicht vornehmen können.

Auf mehreren Plakaten drückten die Demo-Teilnehmer ihren Protest aus. „Grundrechte sind nicht verhandelbar“, hielt ein Teilnehmer sichtbar für jedermann in die Höhe. Weiter wurde mit einem Banner darauf hingewiesen, dass das Impfen keine Lösung sei.

Polizei mit bislang höchster Zahl von Beamten im Einsatz

Die Teilnehmer monierten die aus ihrer Sicht unverhältnismäßige Vorgehensweise gegenüber Impfverweigerern. Sie würden „wie Aussätzige behandelt und vom öffentlichen Leben ausgeschlossen.“ Dass angesichts der höchsten Infektionszahlen in Schleswig-Holstein seit Beginn der Pandemie entsprechende Kontaktbeschränkungen notwendig sind, teilten die Demo-Teilnehmer nicht.

Die Demo sei friedlich verlaufen, erklärte die Polizei. Sie war mit der bislang höchsten Zahl von Beamten im Einsatz. Zehn Polizisten haben die Demonstration begleitet.