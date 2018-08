Zweiter Bahn-Gipfel : Marschbahn: Wie geht es weiter?

Die Probleme auf der Strecke sind noch lange nicht beseitigt. In Niebüll kommt es am Dienstag zum zweiten großen Gipfeltreffen mit allen Beteiligten.

24. August 2018

Die Waggons der Marschbahn stehen zwar weitgehend wieder zur Verfügung. Dennoch prägen Betriebsstörungen, Fahrzeug-Ausfälle und teilweise erhebliche Verspätungen weiterhin das Bild auf der Strecke zwischen Hamburg und Westerland. Die Pünktlichkeit der Züge liegt zwischen 15 und 20 Prozent unter dem Landesdurchschnitt.

Im Mai kam es aufgrund von Gleisschäden zu erheblichen Betriebsstörungen. In den kommenden Jahren sollen zur Sanierung der Infrastruktur 160 Millionen Euro in die Strecke investiert und außerdem bis Ende 2019 alle Bahnhöfe so umgebaut werden, dass bis zu zwölf Wagen an den Bahnsteigen halten können – zwei mehr als bisher. Der lange geforderte Einsatz von Doppelstockwagen sorgt endlich für eine leichte Entspannung bei den Platzkapazitäten, heißt es dazu weiter in einer Pressemitteilung des Kreises.

Trotz der bisher getroffenen Sofortmaßnahmen kommen die Pendler immer noch nicht zuverlässig zur Arbeit oder nach Hause. Unternehmer und Betriebe auf Sylt stellen Abwanderungen von Fachkräften fest und können freie Stellen nicht mehr besetzen. Auf längere Sicht ist ein Einbruch der Zahlen der Urlaubsgäste zu befürchten – der Imageschaden ist immens.

Dringend geboten ist es nun, die Probleme aufzuarbeiten und die bisherigen Schritte zu bewerten, die besonders im Hinblick auf mehr Zuverlässigkeit des Betriebes nicht den gewünschten Erfolg gebracht haben. Außerdem erwarten die Pendler verbindliche Aussagen der Verantwortlichen darüber, wie und in welchem Zeitrahmen diese Probleme gelöst werden. Darum geht es im Wesentlichen beim zweiten nordfriesischen Bahn-Gipfel, der am kommenden Dienstag, 28. August, ab 19 Uhr in der Mensa der Friedrich-Paulsen-Schule in Niebüll (Friedrich-Paulsen-Straße 5) stattfindet.

Folgende drei Themenblöcke stehen an diesem Abend auf der Tagesordnung: Schieneninfrastruktur und Bahnhöfe, Fahrzeuge und Personal sowie Betriebsqualität und Perspektive. Dazu gibt es jeweils eine kurze Einführung mit anschließender Podiumsdiskussion. Mit dabei sind unter anderem Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Bernd Buchholz, Hugo Gratza vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, Torsten Reh (DB Regio Schleswig Holstein), Michael Körber (DB Netz AG), Burkhard Schulze (Nah.SH GmbH), Volker Simmering (Paribus Holding GmbH & Co. KG), Achim Bonnichsen (Pendler-Initiative), Moritz Luft (Sylt Marketing GmbH) und Landrat Dieter Harrsen.