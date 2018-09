Ärger um Kieler Konzept : „Marschbahn nicht degradieren“

Ein umstrittener Kieler Referentenentwurf zum Schienenverkehr beschäftigt morgen den nordfriesischen Kreistag.

von hn

20. September 2018, 00:00 Uhr

Das Papier von der Ostküste trägt die Bezeichnung „EQUUS“ – in der lateinischen Sprache bezeichnet der Begriff das Pferd. Für die Westküste könnte es ein trojanisches sein. Denn der Referentenentwurf mit dem sperrigen Lang-Namen „Energiewende und Qualitätsoffensive für den Umweltverbund als Teil einer umfassenden Strategie für Schleswig-Holstein“ wartet mit einer „Strategie Schiene 2030“ auf, die die Interessen Nordfrieslands massiv tangiert. „Die Marschbahn würde dadurch zu einer zu einer reinen Regionalbahn ohne Fernverkehr degradiert“, zeigt der Vorsitzende des SPD-Kreistagsfraktion, Thomas Nissen, drohende Konsequenzen einer Umsetzung des Konzeptes auf. Angesichts dessen Brisanz wird sich morgen (21.) nun auch der nordfriesische Kreistag mit dem Thema befassen.

Schon die Vorgeschichte des Referentenentwurfes vom 31. Juli mutet obskur an: Über den Schleswig-Holsteinischen Landkreistag war dieser – mit zweimaliger Fristsetzung – zur Stellungnahme an die Kreise verteilt worden und hatte nicht nur in Nordfriesland für Irritationen gesorgt. Am Ende musste der verkehrspolitische Sprecher der Landtagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen, Dr. Andreas Tietze, schließlich einräumen, dass es sich bei der Schienen-Strategie lediglich um ein Papier eines Referenten seiner Fraktion handelt. Soll heißen: Mit den beiden anderen Koalitionsfraktionen von CDU und FDP war es gar nicht abgestimmt.

Angesichts von weitreichenden Veränderungen, die die „Strategie Schiene 2030“ für die Verkehre an der Westküste vorsieht, bringt Landrat Dieter Harrsen dazu selbst einen Antrag in den Kreistag ein: „Der Kreis Nordfriesland erwartet eine intensive inhaltliche Einbindung der Kreise sowie einen Zeitplan, der eine angemessene Befassung in den politischen Gremien ermöglicht“, heißt es darin. Zudem pocht er darauf, dass vor einer abschließenden Bewertung erst aussagekräftige Antworten vorliegen müssten, die die Regionale Kooperation Westküste – die Kreise Nordfriesland, Dithmarschen, Pinneberg und Steinburg sowie Wirtschaftsverbände – schon Mitte Juli zu diesem Themenkomplex aufgeworfen hatten.

Diesem Vorgehen kann auch die SPD folgen. Allerdings möchte sie schon jetzt in einem Kreistags-Votum nordfriesische Grundsatz-Positionen festgeschrieben haben: Die Wiederinbetriebnahme der Schienenverbindung von Flensburg nach Niebüll mit entsprechender Umleitung der Verkehre von Hamburg nach Westerland wird ebenso abgelehnt wie eine reine Regionalbahn ohne Fernverkehr an der Westküste als Versuchsstrecke für mit Brennstoffzellen und Wasserstofftechnologie betriebene Triebwagen.

Erneuert werden sollen die Forderungen nach einem Ende des Bahnchaos auf der Marschbahn, ihrem zweispurigen Ausbau und unverändert die Elektrifizierung auf der gesamten Strecke. Zudem wendet sich die SPD in ihrem Beschlussvorschlag gegen Planspiele mit Realisierungsaussichten in zehn oder zwanzig Jahren, die den nötigen Ausbau der Hauptverkehrsader in Frage stellen.

„Die zugesagten Investitionen in die Marschbahn in Höhe von 160 Millionen Euro sind nicht verhandelbar“, bekräftigt der SPD-Vize-Fraktionschef Siegfried Puschmann. „Die Marschbahn darf nicht die Spielwiese der Grünen werden. Das haben die Nordfriesinnen und Nordfriesen nicht verdient.“ Folgt man der „Strategie Schiene 2030“, so Thomas Nissen, dann verlegen wir noch mehr Infrastruktur von der Westküste an die Ostküste – und genau das lehnen wir ab“, so der SPD-Fraktionschef im Vorfeld der Kreistags-Sitzung.