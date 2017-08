Bredstedter Markttage im Regen : Markttage fielen fast ins Wasser

vergrößern 1 von 1 Foto: rah 1 von 1

Es waren die etwas anderen Bredstedter Markttage. Am Eröffnungsabend war es trocken. Doch am Sonnabend (12. August) machte Dauerregen bis etwa 16 Uhr die Meile bisweilen zu einem menschenleeren Ort. Die meisten Ehrenamtler aus Vereinen und Verbänden gaben auf und bauten ihre Info-Stände – meist kleine, offene Zelte – wieder ab. So löste sich auch die Kritik einiger Gäste, wie der von Werner Nicolaisen, in Wohlgefallen auf, dass es zum ersten Mal keinen Flohmarkt gab. Der hätte diesmal ohnehin abgesagt werden müssen. „Ich bin ja alter Bredstedter, aber so was habe ich in all den Jahren noch nicht erlebt“, kommentierte Udo Grützmacher. Er war einer von wenigen Unerschrockenen, die sich bewaffnet mit Regenschirm und guter Laune im Gepäck auf die Straße wagten.

Aber von vorn: Drei positive Botschaften gab es zum Start des mittlerweile 36. Events in Folge, organisiert vom Handels- und Gewerbeverein (HGV) Bredstedt, am Freitagabend. Schirmherr und Bürgermeister Knut Jessen räumte mit zwei Gerüchten auf. Zum einen gebe es bei dem Käufer und Investor des ehemaligen „Schlange-Gebäudes“ in der Osterstraße keine Schwierigkeiten, sondern nur wegen des ganz normalen baurechtlichen Verfahrens ziehe sich der Abbruch in die Länge. Im Frühjahr 2018 würden die Bagger anrücken. Zum anderen werde der Abriss der maroden und von der Stadt gekauften ehemaligen BGS-Blocks (wir berichteten) definitiv bis zum Jahresende erfolgen. Es soll aber, wie vielfach behauptet, keine neuen Blocks entstehen, sondern Einfamilienhäuser. Und weiter: Die Frage von HGV-Chef Manfred Feddersen an den Vertreter der Hauptsponsorin, der Nordostsee-Sparkasse, Olaf Küter, ob das Geldinstitut auch künftig mit im Boot sein werde, bejahte dieser.

Bereits eine Stunde zuvor hatten die Herren mit der einzigen Frau „an Bord“ vom Shanty-Chor „Margrit un de Freesenjungs“ die Stimmung angeheizt. Im Laufe des Abends pilgerten immer mehr Menschen vor die Hauptbühne auf dem Marktplatz. Bevor die Musiker der Band The LineWalkers dem legendären Johnny Cash die Ehre gaben, rockten die Band Ludwig Fun um Lead-Sänger Christoph Bachmann, was das Zeug hielt. Das Stimmungsbarometer stieg und der Marktplatz wurde zeitweise zum Tanztempel.

Trotz Starkregen begann der Sonnabendmorgen mit dem Höhepunkt der Markttage, der gut besuchten Fundsachenversteigerung – diesmal wieder mit dem beliebten Auktionator Dirk Bölter vom Amt Mittleres Nordfriesland. Schon rechtzeitig vorher und mit Regenschirmen bewaffnet hatten Kaufinteressenten ihre Favoriten ausgewählt. 70 Fahrräder gingen weg wie warme Semmel. Erlöse zwischen drei und 60 Euro konnten erzielt werden. Kein Vehikel blieb zurück. Selbst die beiden Gemälde, die aus einem Nachlass stammten, fanden ihre Liebhaber. Den zweiten Höhepunkt des Vormittages sagte die Freiwillige Feuerwehr allerdings wegen des Wetters ab. Sie waren zwar mit ihren Fahrzeugen und einem Info-Zelt vertreten, doch die vorbereitete Übung ließ Wehrführer Kai Lorenzen ausfallen. „Wir hätten ja keine Zuschauer gehabt“, sagte er.

Nicht beeindrucken ließen sich dagegen die Wave Dancer Immenstedt. Sie bestanden mit Bravour den Regen-Test vor der zweiten Bühne beim Tondern-Treff. Ihre herbeigeeilten Fans dankten es ihnen mit viel Applaus. In den geschützten Treffpunkt in der Osterstraße verlegte die Tanz- und Trachtengruppe des Friesenvereins ihre Vorführungen. „Wir haben sowieso Tag der Offenen Tür. Da hat sich das angeboten“, so Leiterin Dörte Stöber. Wie ein Lauffeuer verbreitete sich offensichtlich die Nachricht, so dass sich viele Besucher die Darbietungen ansahen und mit dem Team ins Gespräch kamen. Auch die Freunde der Oldtimer des Motorclubs „Rund um den Stollberg“ im ADAC sowie des Treckerclubs Bredstedt-Land ließen sich nicht beirren und fuhren ihre blank geputzten Vehikel – Autos und Trecker – in der Osterstraße auf. Sie selbst fanden Schutz in einem der Hauseingänge, so dass der geplante Austausch untereinander stattfinden konnte. Schade nur, dass nur wenige Schaulustige sich die alten Schätzchen ansahen.

Als sich Petrus dann am späten Nachmittag erbarmte und es trocken wurde, waren auch wieder Gäste da. Sie genossen den Auftritt der Rockabilly-Band The Greyhounds. Bis in die Morgenstunden ging dann noch einmal die Post ab. Viele ließen es mit den Musikern der Cover-Rock-Band „Ceenot71“ noch einmal krachen. „Das war die Entschädigung für den Regentag“, so Besucherin Ulrike Thoms, die sich von der Gute-Laune-Musik begeistern ließ. Trotz des etwas anderen Stadtfestes könne man, so der HGV-Chef, zufrieden sein. Jeder habe das Beste daraus gemacht.