Packhaus Tönning : Markt-Jubiläum: Filigranes rund ums Ei

von hn

15. März 2018, 17:00 Uhr

Der 30. Ostereiermarkt öffnet am Wochenende 17./18. März, jeweils von 10 bis 17 Uhr, im Packhaus am Tönninger Hafen seine Tore. Anfangs im kleinen Kreis in Friedrichstadt gegründet, hat sich dieser Markt zu einem wahren Besuchermagnet entwickelt. Eröffnet wird der Jubiläums-Markt von Bürgermeisterin Dorothe Klömmer und dem stellvertretenden Kreispräsidenten Siegfried Puschmann. Nur ausgesuchte Künstler bieten im Packhaus ihre hochwertigen, handbemalten, filigranen Kostbarkeiten an. Viele der 50 internationalen Aussteller hatten den Markt einst mitgegründet und sind immer noch mit Freude dabei. Besucher und Sammler können sich aber auch auf Neues freuen. Nach einem Rundgang kann man sich bei Kaffee und Kuchen ausruhen, den die Damen vom „Runden Tisch“ anbieten.