St. Peter-Ording : Marke SPO sorgt für Diskussionen

Auf Bechern findet man sie häufiger mal, auf T-Shirts, Pullovern, Taschen und auf Werbetafeln: die drei Buchstaben SPO, längst eine oft gebrauchte Abkürzung für St. Peter-Ording. Und wer nun denkt, jedermann könnte sie einfach für seine Zwecke nutzen, der irrt. Denn es handelt sich dabei um eine eingetragene Marke. Eine St. Peteranerin hatte sie sich vor fünf Jahren schützen lassen, sie dann aber 2015 zum Kauf angeboten. Die Gemeinde schlug zu, für 25.000 Euro kaufte sie die Markenrechte. Seitdem ist sie Herr über das Kürzel und vermeidet damit auch, dass die gemeindeeigene Tourismus-Zentrale (TZ) und die Gewerbetreibenden im Ort hohe Lizenzgebühren an einen dritten findigen Geschäftemacher zahlen müssen oder, um das zu verhindern, das Logo gar nicht mehr für eigene Zwecke nutzen können.

Die Gemeindevertretung hatte sich vor zwei Jahren dafür ausgesprochen, die Marke zu erwerben und die Tourismus-Zentrale (TZ) damit beauftragt, ein Lizenzkonzept zu erstellen, wie die stellvertretende Tourismus-Direktorin Constanze Höfinghoff auf Anfrage erklärte. Darin wird festgelegt, zu welchen Konditionen die Wortmarke SPO sowie die von der TZ entwickelte Wort-Bildmarke SPO von Dritten verwendet werden dürfen. Außerdem geht es um die Wort-Bild-Marke mit Pfahlbau, die jedoch nur von der TZ selbst oder in einer zweiten Form von Vertragspartnern der TZ genutzt werden dürfen.

Über dieses Konzept ist bereits mehrfach in nicht-öffentlichen Sitzungen gesprochen worden. In der jüngsten Tourismus-Ausschuss-Sitzung sollte nun ein Empfehlungsbeschluss gefasst werden für die Gemeindevertretung, die am 11. Dezember tagt. Diesmal musste es nun öffentlich beraten werden. Die CDU hatte einen entsprechenden Antrag gestellt, der im Tourismus-Ausschuss eine Mehrheit fand.

Bei der Verwendung der Wort-Bild-Marke auf Produkten wird laut Konzept eine Jahrespauschale von 100 Euro plus fünf Prozent vom Netto-Verkaufspreis des Produktes fällig, bei der SPO-Wortmarke sind es 100 Euro plus zwölf Prozent vom Netto-Verkaufspreis. Wer diese beiden Marken in Unternehmensbezeichnungen, für Veranstaltungen, Sportkurse und Online-Plattformen verwenden will, muss ebenfalls bezahlen. Für einmalige oder mehrfache Veranstaltungen sind es 150 Euro jährlich, gemeinnützige Veranstalter müssen nichts bezahlen. Für Unternehmens-Bezeichnungen (Firmenname oder allgemeines Auftreten) werden 500 Euro im ersten Jahr fällig, in den Folgejahren 250 Euro. Bei Veranstaltungen oder Publikationen, bei denen die TZ Vertragspartner ist, wird keine Lizenzgebühr erhoben. Ferner ist immer eine Genehmigung für die Verwendung durch die TZ notwendig.

Die TZ müsse diese Gebühren nehmen, erklärt Höfinghoff, weil das Markenmanagement Geld koste. Da müsse regelmäßig überprüft werden, ob sie nicht jemand unberechtigt verwende, Verträge müssten durch Rechtsanwälte angepasst werden, denn Markenrecht sei kompliziert. Bislang seien über 100.000 Euro an Kosten entstanden. Und natürlich sollen durch die Lizenzgebühren weitere Einnahmen für die gemeindeeigene TZ generiert werden.

Dies Konzept fand in der Sitzung die Mehrheit der SPD-, FDP- und AWG-Vertreter. Die CDU war dagegen. In einer Stellungnahme erklärt sie, dass sie zwar den Erwerb der Marke begrüßt, sie die Gewerbetreibenden aber nicht mit einer weiteren Gebühr belasten wolle. Zudem könne es nicht sein, dass sich die TZ über die Gebühr in den kommerziellen Wettbewerb einbringt. Man wolle darüber diskutieren, wie die Kosten, die durch die Haltung der Wort- und Wort-Bildmarke SPO entstehen, aufgeteilt werden können.

Die übrigen Fraktionen sehen das anders. So erklärte Hans-Halket Kraus für die SPD, dass er als Gemeindevertreter auch angetreten sei, um die Gemeinde und die Tourismus-Zentrale auf finanziell gesunde Beine zu stellen. „Ich finde, dass jeder im Ort, der vom Tourismus profitiert, der Gemeinde auch wieder etwas zurückgeben muss. Alle zusammen müssen die Marke stark machen.“ Er spricht sich für die Lizenzgebühren in dieser Höhe aus. Anderer Meinung ist Tim Schäfer, Mitglied der AWG und Vorsitzender des Tourismus-Ausschusses, der jedoch an der Sitzung nicht teilgenommen hatte. „Mein Wunsch ist eigentlich, dass die einheimischen Betriebe die Marke ohne Lizenzgebühr nutzen können, während auswärtige zahlen müssen.“ Laut Höfinghoff ist das aus kommunalrechtlichen Gründen, Stichwort Gleichbehandlung, nicht möglich. Tim Schäfer sieht in der Höhe der Lizenzgebühr noch eine Stellschraube.

Auch die FDP hätte es lieber gesehen, die einheimische Wirtschaft nicht mit der Lizenzgebühr zu belasten, da sie ja schon andere Abgaben zahlen, erklärt Wiltraud Kraas. Aber auch eine Jahrespauschale sei laut Rechtsauskunft nicht möglich. Der Antrag der CDU, die Kosten umzulegen, komme zu spät, da einige Unternehmer bereits einen Antrag auf Verwendung gestellt hätten.

Werner Bruhn, Vorsitzender der Wirtschaftsförderungsgemeinschaft St. Peter-Ording, schlägt einen runden Tisch mit Politik und Wirtschaft vor. „Die Wirtschaft sieht es ja naturgemäß kritisch, wenn zusätzliche finanzielle Belastungen auf sie zukommen.“ Im Einzelhandel würden die zwölf Prozent die Marge auffressen. Er würde es begrüßen, wenn sich Bürgermeister Rainer Balsmeier in den Dialog einbringen würde, sollten sich Wirtschaft und Politik im Ort nicht einigen können.