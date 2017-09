Kreis Nordfriesland : Mann mit Krummdolch im Zug nach Husum löst Polizeieinsatz aus

vergrößern 1 von 1 Foto: Bundespolizei 1 von 1

Tönning | Aufregung am Tönninger Bahnhof (Kreis Nordfriesland): Am Samstagmorgen alarmierte das Zugpersonal die Bundespolizei, nachdem es dort einen Mann mit einem Schwert oder einer Machete beim Zustieg beobachtet hatte. Gleich mehrere Streifenwagen seien zur Unterstützung der herbeieilenden Streife angefordert worden, meldete die Bundespolizei am Montag.

Die eingleisige Bahnstrecke wurde gesperrt und der Zug musste bis zum Eintreffen der Streife im Bahnhof halten. „So etwas nehmen wir sehr ernst“, sagte Polizeisprecher Hanspeter Schwartz auf Anfrage von shz.de. 50 Reisende wurden laut Polizeiangaben evakuiert. Der Mann in einem „arabischen Gewand“ war in Begleitung von zwei weiteren Männern. In seinem Hosenbund habe in einem Köcher ein 30 Zentimeter langer Krummdolch gesteckt. Er sei sofort sichergestellt worden. Seine Begleiter hätten keine gefährlichen Gegenstände dabei gehabt.

„Der 25-jährige Mann aus dem Jemen gab an, auf dem Weg zu einem islamischen Opferfest nach Kiel zu sein“, hieß es seitens der Bundespolizei. Der Jemenit müsse sich nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Die drei Männer konnten, ohne den Krummdolch, ihre Reise fortsetzen.

Nach 30 Minuten war der Polizeieinsatz mit fünf Streifenwagenbesatzungen beendet und die Reisenden konnten nach Husum weiterfahren.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?

von Patricia Wagen und Tobias Fligge

erstellt am 04.Sep.2017 | 11:48 Uhr