Bauen in Mildstedt : „Man darf nicht alles verbieten“

Die Mitglieder des Mildstedter Bauausschusses legen Richtlinien für den Bebauungs-Plan Nummer 22 fest. Auch über die Kindergarten-Erweiterung wird diskutiert.

von Hellmuth Möller

19. April 2018, 14:00 Uhr

Gutes Sitzfleisch mussten die Mitglieder des Mildstedter Bau- und Planungsausschusses in ihrer jüngsten und zugleich letzten Zusammenkunft in dieser Legislaturperiode haben. Fast vier Stunden wurde an diesem Abend getagt. Der Grund dafür war vor allem Tagesordnungspunkt sechs. Hier standen Beratungen und gegebenenfalls der Empfehlungsbeschluss zum Entwurf des Bebauungs-Planes 22 (Gebiet der Veränderungssperre) an. „Dieser B-Plan wurde schon am 15. Dezember 2015 vom Planer Michael Mäurer entworfen“, erklärte Vorsitzender Reinhard Taube. Auf der Leinwand stellte Christina Berndt vom Planungsbüro OLAF den Bereich vor. „Der Auslöser für diese Beratungen war ja mal die Tatsache, dass Bauernhäuser im Ort abgerissen wurden und ganze Hausscheiben entstanden sind“, erinnerte Gerda Sell. Nach zahlreichen Wortbeiträgen warnte Alfred Wittern davor, „alles und jedes bis ins allerkleinste Detail“ zu regeln. Das sah auch Telse Jacobsen so, die von einem „Spielraum innerhalb eines festgelegten Rahmens“ sprach. „Man darf nicht alles verbieten“, sagte dazu Rolf Riesebell.

In der Präsentation waren die Flächen in die Kategorien Wohnbereich, Mischgebiet und Gemeinde-Bedarf eingeteilt und farblich unterschiedlich gekennzeichnet. Hauptsächlich ging es um Baugrenzen, Besitzstand und Festsetzung von GRZ (das ist jener Teil, der von einer vorhandenen Grundbesitzfläche prozentual bebaut werden darf). Im Wohngebiet handelt es sich überwiegend um GRZ 0,25, beim Mischgebiet ließen die Ausschussmitglieder „schon mal bis zu GRZ 0,4“ zu. Der Empfehlungsbeschluss fiel dann einstimmig. Er wird dann in der kommenden Gemeindevertreter-Sitzung am Donnerstag (26.) beraten. Das Gremium hat so aufs Tempo gedrückt, weil man noch im derzeitigen Gemeinderat einen Beschluss über diesen B-Plan fassen wollte, um die Nachfolger nicht gleich damit zu belasten, hieß es. Im Übrigen hat sich die Gemeinde für alle im Ort zu veräußernden Grundstücke und Gebäude ein Vorkaufsrecht eingeräumt.

Vor Beginn der B-Plan-22-Beratungen hatte Vizebürgermeisterin Telse Jacobsen, über die Situation am evangelischen Kindergarten berichtet. Das Gebäude gehört der Gemeinde, der Kindergarten ist darin Mieter. Schon längst kommt der Kindergarten mit dem vorhandenen Platz dort nicht mehr aus; über Alternativen wurde bereits beraten. „Ein Anbau am bestehenden Gebäude ist sinnlos und kommt nicht infrage. Wir haben jetzt drei andere Varianten zur Auswahl“, so Jacobsen. Variante eins wären Abriss und Neubau des Gebäudes. Hierbei stelle sich allerdings die Frage, wo die Kinder – insgesamt drei Gruppen – während der Bauzeit – bleiben sollen. Eventuell käme dafür ein kleines Containerdorf neben dem neuen Baugebiet Maaschen oder neben dem Schützenheim in Betracht. Variante zwei wäre ein Anbau am kommunalen Kindergarten – und bei Variante drei würde die Kirchengemeinde ein Grundstück auf Erbbaupacht bereitstellen, auf dem dann neu gebaut werden könnte. „Wir sollten aber bedenken, dass die bisher bestehende Regelung besagt, dass es Zuschüsse nur für zusätzliche neue Kindergartenplätze gibt“, gab Jacobsen zu bedenken. Die Landesregierung sei dabei, neue Förderrichtlinien aufzustellen. Zurzeit prüft das Ingenieurbüro Johannsen und Fuchs, welche der drei Varianten am aussichtsreichsten zu verwirklichen wäre. Die Ergebnisse sollen ebenfalls in der Gemeinderats-Sitzung präsentiert werden.

Thema war an diesem Abend auch der Bau einer neuen Schutzhütte im Naturerlebnisraum, die bis zum Gemeinde- und Waldfest im Sommer beim Teich aufgestellt werden soll. Michael Mäurer hatte dazu schon Kostenvoranschläge eingeholt. Nach Bekanntgabe der Angebotspreise votierte der Ausschuss einstimmig für das Angebot zum Preis von rund 12.000 Euro. Der Förderverein Naturerlebnisraum beteiligt sich mit 4.000 Euro.