Erweiterungsbau in Husum : Malen Sie uns Ihr Finanzamt

Der Entwurf für den Erweiterungsbau des Finanzamts Nordfriesland erregt dieser Tage die Gemüter in Husum und Umgebung: Zufrieden ist mit dem geplanten „Klotz“ kaum einer – zumindest meldet sich bisher kein Befürworter zu Wort. Unsere Redaktion interessiert nun: Wie sollte der Neubau aus Sicht unserer Leser denn aussehen? Greifen Sie zum Stift und zeichnen Sie uns Ihren Traum-Entwurf oder schicken Sie uns ein Foto eines Gebäudes, dessen Architektur aus Ihrer Sicht an diesem Standort funktionieren würde. Versehen mit ein paar erklärenden Zeilen können Sie Ihre Entwürfe bis Mittwoch, 30. August, entweder postalisch an die Husumer Nachrichten, Markt 23, 25813 Husum oder per E-Mail an kreisredaktion.husum@shz.de senden.

von Friederike Reußner

erstellt am 24.Aug.2017 | 13:00 Uhr