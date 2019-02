Krokusblütenfest in Husum : Majestät in Lila gesucht

Ab sofort bewerben: Wer wird die nächste Husumer Krokusblütenkönigin – oder gibt es wieder einen König?

von Stefan Petersen

01. Februar 2019, 13:40 Uhr

Die Amtszeit von Husums erstem Krokusblütenkönig neigt sich dem Ende entgegen: Am 16. März wird Oke Brodersen zur Eröffnung des 24. Krokusblütenfestes auf der Treppe des alten Husumer Rathauses die Krone an die nächste Majestät übergeben – und die kann wiederum männlich oder weiblich sein. „Okes Nachfolge sollte das 18. Lebensjahr vollendet haben, aus der Region kommen und einen Bezug zu Husum haben sowie Zeit und Lust für diese tolle Aufgabe mitbringen“, gibt Peter Cohrs als Sprecher der Husumer Werbegemeinschaft die wenigen Bedingungen für eine Bewerbung vor.

Dafür gibt es umso mehr als Prämie für das Amt. „Auch die nächste Krokusblüten-Majestät bekommt wieder einen – natürlich lilafarbenen – Peugeot 108 von der Firma Klaus & Co. einschließlich Steuer und Versicherung für ein Jahr als Dienstwagen zur Verfügung gestellt“, so Cohrs weiter. Einen neuen, nicht den alten Wagen von König Oke I. Zusätzlich einen von der Wirtschaft der Stadt gesponserten, mit Gutscheinen und anderen Dingen gut gefüllten Präsentkorb im Wert von rund 1000 Euro. „Und die großartige Chance, unsere schöne Stadt mit ihrer einzigartigen Krokusblüte ein Jahr lang zu repräsentieren.“

Wie viel Spaß ihm das gemacht hat, erzählt König Oke: „Besonders schön war das Krokusblütenfest selbst – da auf der Treppe zu stehen und gekrönt zu werden, das war dann doch etwas anderes als nur zuzuschauen“, sagt er. Trotz seiner Erfahrung als Laienschauspieler sei sein Puls tüchtig nach oben gegangen. „Aber nach der Krönungsrede war ich dann ruhiger – und bei meinen Auftritten als König bin ich von Mal zu Mal sicherer geworden.“

Fast ebenso schön sei die 700-Jahr-Feier in Husums Partnerstadt Heilbad Heiligenstadt gewesen, wo er mit dem Möhrenkönig eine andere männliche Majestät getroffen habe. „Sonst waren das ja meistens Königinnen.“ Überhaupt habe er jede Menge Menschen neu kennen lernen und viele Erfahrungen sammeln können, die er nicht missen möchte: „Ich kann auch der nächsten Majestät nur empfehlen, möglichst alles mitzunehmen. Jeder Termin ist anders, auf seine Art einzigartig und spannend.“

Das Umfeld habe seine Königswürde gelassener als erwartet aufgenommen, erzählt der 22-Jährige, der als gelernter Landwirt bei einem Lohnunternehmen arbeitet und die Landwirtschaftsschule in Bredstedt besucht, die er als staatlich geprüfter Wirtschafter des Landbaus verlassen wird: „In der Firma standen alle geschlossen hinter mir und die Schule hat mir freigegeben, wenn Verpflichtungen anstanden. Nur meine Mit-Fußballer in Hattstedt konnten sich ein paar Seitenhiebe nicht verkneifen. Aber das war okay, das sind meine Freunde“, erzählt er lachend.

Wer jetzt Lust bekommen hat, bewirbt sich – per E-Mail an info@husumer-werbegemeinschaft.de oder auf der Internet-Seite www.1jahr-königin.de. Dort und auf der Facebook-Seite der Husumer Nachrichten, die als Partner bei der Majestätenwahl fungiert, gibt es auch ein Video zu sehen. Neben der Angabe von Name, Alter, Anschrift und Handy-Nummer sollten Bewerber in ein paar Sätzen sagen, warum sie Krokusblütenmajestät werden wollen und was sie an Husum besonders schön finden, sowie kurz auf Beruf, Hobbys, Familie und Freunde eingehen. Ganz wichtig ist ein Porträtbild in druckfähiger Auflösung (mindestens 1000 Pixel breit, Dateigröße mindestens 1000 Kilobyte). Bewerbungsschluss ist am Dienstag, 26. Februar, um 24 Uhr. Am darauf folgenden Freitag werden die Bewerber und Bewerberinnen in unserer Zeitung sowie auf www.facebook.com/ husumernachrichten vorgestellt – und die Leser stimmen ab, wer neue Majestät wird.